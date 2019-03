La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades otorgó a la crítica literaria y doctora en Filosofía y Letras, Carmen Dolores Hernández, la distinción de Humanista del Año 2018.

El acto de reconocimiento se realizará el viernes, 15 de marzo de 2019 a las 6:30 pm en el Teatro Emilio S. Belaval, de la Universidad del Sagrado Corazón.

“Esta distinción de Humanista del Año a Carmen Dolores Hernández la hacemos en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria como mujer de letras, periodista docta, profesora y escritora”, expresó Margarita Benítez, directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades.

El laudo del galardón plantea que la doctora Hernández se ha destacado “por la infatigable labor civilizadora de décadas como comentarista de los libros puertorriqueños y extranjeros en la prensa, que nos ha tendido un espejo en el que Puerto Rico puede comprenderse a sí mismo, y por siempre haber sabido manejar su agudo lente crítico con excelencia, con altura y, sobre todo, con libertad insobornable”.

“La designación como Humanista del Año para el 2018 me ha dado una gran alegría. Me llega en un momento de transición, cuando después de casi cuarenta años de labor periodística en el campo del comentario de libros. La entrevista a escritores y la escritura de artículos sobre temas literarios, culmino ese ciclo de mi vida. Pienso que se abre otro que espero sea igualmente fructífero. Me honra, además, entrar a la compañía de tantos hombres y mujeres puertorriqueños a quienes admiro, que han sido Humanistas del Año”, expresó en declaraciones escritas la doctora Hernández, colaboradora por décadas en las páginas de Cultura y de Opinión en El Nuevo Día.

Nacida en Santurce, Hernández posee un bachillerato del Colegio Universitario del Sagrado Corazón y una maestría en Literatura Española del Programa de New York University en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene, además, un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde ejerció la docencia en el Departamento de Estudios Hispánicos.

Desde 1981 ha dejado su huella en la prensa al destacarse por más de 38 años como una de las principales voces de la crítica literaria de libros de autores puertorriqueños y del exterior. Como parte de sus funciones periodísticas en las páginas culturales del diario El Nuevo Día, ha entrevistado a una gran cantidad de escritores locales e internacionales de la talla de Luis Rafael Sánchez, Rosario Ferré, Olga Nolla, Derek Walcott, Mario Vargas Llosa, Isabel Allende y Elena Poniatowska, entre muchos otros

A la doctora Hernández le han publicado artículos en revistas y periódicos estadounidenses como El Diario-La Prensa de Nueva York y El Nuevo Herald de Miami. También ha colaborado con la revista Iberoamericana y con La Jornada Semanal de México. Como parte de su gestión periodística, tuvo la oportunidad de asistir a ferias de libros -en México y en España- y a conferencias literarias en Estados Unidos.