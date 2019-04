Ante la posible privatización de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, conocida como WIPR, los artistas Edgardo Huertas, Chucho Avellanet y Braulio Castillo coincidieron en la importancia de que las emisoras de radio y televisión del gobierno permanezcan en manos puertorriqueñas.

Huertas, quien produce y conduce programas en la emisora, recordó que WIPR es la única estación en el país que no está en manos extranjeras. Precisó que independientemente del nuevo modelo administrativo que se proponga para la corporación, el proyecto debe quedarse a cargo de puertorriqueños.

“El único canal que realmente es de aquí es el canal del pueblo. Es el único que habla en puertorriqueño porque en español hablan todos, pero una tiene dueños árabes y las otras cubanos y mexicanos. La única emisora del país somos nosotros”, expresó Huertas.

Chucho Avellanet, quien durante décadas ha mantenido en los Canales 6 y 3 su programa “El show de Chucho”, mostró preocupación por lo que pueda pasar en la estación si es transferida a una corporación privada. “Quién sabe si se va a otro formato como otros canales”, dijo. “No sé cómo funciona la cuestión de administración, pero este es el único canal que tenemos nuestro en este país. Quizás lo que deben hacer en términos de su programación es cambiarle la ropa, ponerle un vestidito nuevo. Yo abogo por lo que sea mejor para el canal y para los artistas”, agregó el intérprete mayagüezano, quien ya firmó contrato para una nueva edición de su espacio, el cual renovará.

Castillo, quien es parte de la Junta de Directores de la Corporación, precisó que dicho cuerpo todavía no tiene mucho conocimiento sobre cómo será el proceso de análisis sugerido por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para la estación, pero que el próximo 17 de abril se reunirán con el presidente de WIPR, Eric Delgado, para conocer detalles y aclarar dudas. Reiteró que todo proceso que se lleve a cabo en la emisora debe pasar por la Junta de Directores, que es el ente rector por ley, para tomar decisiones en la emisora.

Como artista, se mostró cauteloso sobre el nuevo modelo para la emisora, pues entiende que si se privatiza sería “difícil” asegurar que cumpla con su misión.

Huertas enfatizó que WIPR -creada en 1958- no se hizo para competir con los canales comerciales, sino para servir al país. Por eso, precisó que las emisoras, lejos de ser un gasto, son una inversión para el pueblo. “Una sola persona que nosotros podamos educar o ayudar es suficiente para que el éxito esté probado”, dijo, insistiendo en la importancia de que la estación no pierda su esencia ni la razón por la que fue creada, que fue orientar, educar y entretener. “Para el vacilón, ya tenemos los otros canales. WIPR no puede perder su esencia y eso lo tiene que entender la Junta, la gerencia y el gobierno. La función que realiza WIPR no la realiza ni Telemundo, ni Wapa, ni Univisión, ni Mega, ni ningún canal”, estableció sobre la licencia educativa que rige las emisoras del país.

El artista terminó haciendo un llamado al pueblo para defender estas emisoras porque “es lo único que tenemos”. “Aquí también tiene que luchar el pueblo por defender su espacio y su único medio de expresión puertorriqueño. El pueblo tiene que ponerse de pie, como pasó en el setenta que vimos el mismo movimiento, pero fueron las instituciones y el pueblo que defendieron WIPR y no pudieron con ella”, concluyó.