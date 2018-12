El productor local de la obra teatral “Hamilton”, Ender Vega, indicó este lunes que el gobernador Ricardo Rosselló ofreció el Centro de Bellas Artes de Santurce como alternativa para acoger el musical creado por Lin-Manuel Miranda, pero no "cabildeó" para que la pieza fuese sacada del teatro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

“Hamilton estaba evaluando la situación por seguridad y a nosotros se nos acercan el Centro de Bellas Artes de San Juan y Fortaleza. Nos hacen el acercamiento de que si se tomaba la decisión de mover la obra, consideren por favor venir a Bellas Artes de San Juan. Simplemente nos pusieron a la disposición el Bellas Artes de San Juan a nosotros”, indicó Vega, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“No es que el gobernador cabildeó con nosotros para que nos lleváramos a ‘Hamilton’. Nosotros estamos ahí por cuestión de seguridad, a lo mejor nos hubiéramos ido a Caguas”, apuntó.

El sábado, el padre del director del musical, Luis A. Miranda, Jr. indicó a este medio que surgió la preocupación por la seguridad en el recinto ante el tranque en la negociación del convenio colectivo de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend). No obstante, este organismo había llegado a acuerdos con los productores para que las presentaciones de “Hamilton” no se afectaran por protestas. Previamente la Heend había cursado una carta a Lin-Manuel en la que le comunicaba la posibilidad de que ocurrieran manifestaciones durante las fechas del laureado musical en el renovado teatro universitario.

“Ya ‘Hamilton’ estaba pensando en proteger la seguridad para garantizar que ninguna obra se interrumpiera. Entendieron que eso lo podíamos tener más garantizado en Bellas Artes que en la UPR, porque sabemos que la policía estatal no tiene acceso a la universidad”, sostuvo Vega, al indicar que no puede controlar como la gente interprete sus expresiones.

El anuncio de que “Hamilton” se llevaría a cabo en la UPR había provocado el entusiasmo y la expectativa tanto del público como de la institución, que pensaba generar ganancias a través de diferentes actividades alrededor de la aclamada puesta en escena. Además, el teatro había sido renovado luego del azote del huracán María con dineros aportados por la familia Miranda a través de la Fundación Flamboyán, y cuya cifra llegó al millón de dólares.

En un encuentro con la prensa el domingo en el pueblo de Toa Baja, el gobernador Ricardo Rosselló se expresó en torno a la controversia surgida en torno a la mudanza de “Hamilton” a Bellas Artes.



“Yo invito a todo el mundo a mirar esto en el aspecto más amplio. Tenemos una gran obra por un gran artista boricua que viene por casi un mes y que los ojos del mundo van a estar fijos en Puerto Rico", afirmó el primer mandatario en expresiones publicadas por el diario Primera Hora.

Agregó que "ante la decisión (de trasladar la presentación al Centro de Bellas Artes en Santurce), hemos facilitado el proceso para que se pueda llevar a cabo la obra y que sea de beneficio para Puerto Rico y para la Universidad. Porque, aunque no será en la sede (UPR), ciertamente los recaudos que van a devengarse de este proyecto van a ir a la UPR".