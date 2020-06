La Metropolitan Opera de Nueva York mantendrá sus cortinas cerradas hasta la gala inaugural de Nochebuena, dijo el teatro al anunciar una temporada más corta por la epidemia de coronavirus.

"La distancia social y la gran ópera simplemente no van juntas", dijo el director general Peter Gelb en un mensaje de video. Estaba previsto que la temporada 2020-2021 comenzara en septiembre en el teatro de 3,800 asientos y 137 años de antigüedad de la compañía en el Lincoln Center.

Cuatro nuevas producciones serán pospuestas, según la página web del Met.

El Met, una de las principales casas de ópera del mundo, es una de las últimas instituciones culturales que extiende su cierre debido a la pandemia, que ha golpeado al teatro en vivo con especial dureza. La compañía, conocida por espectaculares presentaciones de óperas como "Carmen" de Georges Bizet, y "La Boheme" de Giacomo Puccini, dio licencia a su orquesta, coro y personal escenográfico en marzo.

Los teatros de Broadway han extendido su cierre desde mediados de marzo hasta al menos el 6 de septiembre, mientras que dos grandes musicales de Londres, como "Hello Dolly" y "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat", fueron pospuestos la semana pasada hasta 2021.

"Mientras se requiera el distanciamiento social, no podemos realizar actuaciones aquí", dijo Gelb. El director espera que para diciembre "haya una solución médica" a la crisis del coronavirus que permita al Met reanudar sus shows el último día de 2020.