El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) sigue celebrando la quinta edición de su proyecto “MAC al Barrio” con sendas actividades a celebrarse este sábado y domingo en su sede en Santurce.

Música en vivo, talleres creativos, recorridos por los barrios de Santurce guiados por artistas invitados, y encuentros historiadores, gestores culturales y activistas comunitarios, es parte de la oferta cultural que el público disfrutará.

La primera actividad será este sábado, a partir de la 1:00 p.m., en la institución, donde cerrará el proyecto “De Loíza a la Loíza: Comunidades de conocimiento”, del artista Daniel Lind Ramos. Creado bajo el programa de equidad cultural “MAC en el Barrio”, la propuesta artística de Lind Ramos establece una conexión entre San Mateo de Cangrejos en San Juan y el pueblo de Loíza, vinculando la comida, la pesca, la labor del pregonero y la trata transatlántica a través de la música, baile, ensamblajes escultóricos y performance. En el evento se presentarán la documentación de los eventos previos (“La ruta del pregonero” y “Talegas de la memoria”), la instalación de nuevos ensamblajes de su autoría y su contextualización junto a otras piezas que forman parte de la Colección Permanente del MAC.

El itinerario de actividades para el día incluye un taller sonoro para toda la familia a cargo del artista y educador Joudy Santaliz, así como conferencias sobre la historia, tradiciones y vínculos entre Loíza y San Mateo de Cangrejos como dos pueblos fundados por personas negras a cargo de Lester Nurse y Marcos Peñaloza Pica. Además, la directora ejecutiva del MAC, Marianne Ramírez Aponte, y la curadora Marina Reyes Franco, realizarán una entrevista pública a Lind Ramos. El cierre del evento estará a cargo del grupo loiceño Ballet Folklórico Majestad Negra, quienes interpretarán diferentes ritmos de bomba como sicá, yubá, holandés, seis corrido y otros ritmos de procedencia africana.

El domingo, 26 de enero, por otro lado, se realizará “Estamos aquí”, que comenzará a partir de las 9:00 a.m., con recorridos por las comisiones artísticas “Oda a la Memoria”, en Trastalleres, y “En la Laguna hay una historia, recuentos del Alto del Cabro” a cargo de las artistas Nicole Cecilia Delgado y Nina Méndez Martí. Las personas se encontrarán en la institución y de ahí saldrán a realizar el recorrido.

De acuerdo con un comunicado de prensa del museo, la autodeterminación, justicia climática, racial y social en Puerto Rico, así como en otras latitudes, guiarán las actividades de este día, que celebra la autogestión comunitaria a través de los proyectos realizados por el MAC en alianza con la organización “nuyorican” de planificación, diseño y desarrollo urbano, Hester Street. La colaboración establecida con el Museo tiene como objetivos la producción de herramientas para el desarrollo económico cultural y la resiliencia a largo plazo en Santurce con énfasis en las comunidades de Alto del Cabro, Trastalleres y Machuchal. La colaboración con artistas locales, residentes, líderes comunitarios y activistas ha contribuido a identificar necesidades y prioridades en estas comunidades y definir estrategias donde el arte pueda ser utilizado como catalizador social, según se informó en la declaración escrita.

La alianza con Hester Street -que ha sido posible gracias al National Endowment for the Art- amplía la intención del MAC hacia el estudio y la reflexión en la configuración y el desarrollo de los barrios para que se corresponda de manera justa e inclusiva en contextos específicos del entramado urbano.

Además de recorridos por las comunidades Trastalleres y Alto del Cabro para conocer los proyectos de arte público creados bajo el programa “MAC en el Barrio”, las actividades del día incluyen -continúa el parte de prensa- paneles interdisciplinarios que destacarán las formas concretas en que el arte y la cultura preservan la memoria y el patrimonio, reafirman la identidad de la comunidad y evitan el desplazamiento. Habrá, también, un conversatorio del rol activo de las instituciones artísticas en estos procesos. El día culmina con la presentación del grupo de plena cangrejera Los Tremendos.