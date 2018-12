Luis Miranda, el papá del creador del musical "Hamilton" Lin-Manuel Miranda, indicó en una publicación que hizo en su cuenta de Twitter que la movida de la producción del Teatro de la Universidad de Puerto Rico al Centro de Bellas Artes de Santurce mantiene la promesa hecha a Puerto Rico, pero también atiende "preocupaciones de seguridad".

La producción confirmó esta noche el cambio tanto de la sede para el musical como de las fechas para las presentaciones.

.@HamiltonMusical Puerto Rico is moving to @CBASanturce leaving behind a renovated first class @UPRRP Theater, keeping our promise @Lin_Manuel to Puerto Rico & addressing security concerns.