#YoTambiénLeoElQuijote, la iniciativa de Efe que une artistas y héroes anónimos | ?? Un centenar de representantes de la cultura y el mundo del espectáculo se han unido a héroes anónimos que combaten a diario el coronavirus en una lectura virtual del Quijote promovida por la Agencia EFE entre los días 22 y 23 de abril para celebrar el #DíadelLibro. ?? Quieres participar tú también? Es muy fácil ?? Grábate leyendo tu fragmento favorito del Quijote y publícalo en #stories, citando a @efe_noticias y el hashtag #YoTambiénLeoElQuijote ?? ¡Anímate!