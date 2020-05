¿Cómo luciría la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, en estos tiempos de pandemia? ¿Y Frida Kahlo? ¿Qué tal Gustave Courbet? Eso fue lo que trataron de explorar los estudiantes del Programa de Artes Visuales de la Escuela Especializada de Bellas Artes Pablo Casals, en Bayamón. Estos recrearon famosas obras de destacados artistas de diversas épocas, invitando a los espectadores a apreciar cómo éstas se verían luciendo una de las piezas más importantes del momento: la mascarilla.

Bajo la dirección del profesor Félix Concepción los 23 alumnos de undécimo grado del curso apreciación de arte, realizaron el proyecto ¨Retratos y autorretratos famosos en tiempos de coronavirus", donde tuvieron la oportunidad no solo de conocer en profundidad sobre algunos de los más importantes maestros y maestras del arte, sino en reflexionar cómo se hubiesen transformado algunas de sus obras icónicas ante la pandemia del COVID-19. El resultado fue sorpresivo para el profesor, quien recibió trabajos maravillosos que le confirmaron, una vez más, el talento y el compromiso de sus estudiantes, quienes, en medio de este difícil periodo, pusieron su creatividad a volar.

"Courbet en Cuarentena", de Jessira Fonseca. (Suministrada)

“Cuando se declaró el periodo de cuarentena y se suspendieron las clases, se nos presentó la situación de cómo íbamos a seguir trabajando con los estudiantes y culminar el semestre, ya que el Departamento de Educación no preparó módulos para las clases de bellas artes. Muchas de las exposiciones que teníamos y otros proyectos no se pudieron concretar como hubiésemos querido y ahí fue que pensamos qué proyectos le podíamos dar para que aprendieran, pero a la vez reflexionaran sobre la pandemia y este proceso, desde sus hogares”, explicó el profesor Concepción en entrevista telefónica.

Cada una de las obras los estudiantes las realizaron desde sus casas utilizando diversos medios como la pintura, acuarela, lápices de colores y tiza pastel, así como otros materiales que tenían a su alcance. Mediante correos electrónicos cada alumno fue compartiendo su proceso con el profesor, quien los fue guiando en el trayecto.

"Marilyn Monroe en cuarentena", de Alexa Rivera. (Suministrada)

“Admiro mucho a mis estudiantes porque trabajaron este proyecto en circunstancias difíciles. A veces me escribían para decirme que no tenían tal material, que si podían terminarlo con lápiz de color y hacerlo medio mixto. Para mí lo importante era que lo pudieran completar con lo que tuviesen. En este proceso ellos me demostraron su compromiso y capacidad de poder resolver problemas a partir de las carencias. Me mostraron su resiliencia y cómo afrontar el proceso de enseñanza y aprendizaje a pesar de las limitaciones”, expresó Concepción sobre estos alumnos del sistema público de educación.