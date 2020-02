La exembajadora de Naciones Unidas y exconsejera de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Susan E. Rice, realizará un conversatorio en la isla como parte del lanzamiento de su libro Tough Love: My Story of the Things Worth Fighting For. La actividad se llevará a cabo el próximo jueves, 13 de febrero en el Teatro Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico comenzando a las 7:30 p.m.

Rice fungió como embajadora de las Naciones Unidas y consejera de Seguridad Nacional de EEUU durante la administración de Barak Obama. En la presentación compartirá historias de su libro, que compila experiencias que le enseñaron a competir y destacarse como mujer afroamericana en un entorno donde era parte de la minoría.

A través de Rice, los asistentes al evento tendrán un panorama de los asuntos más complejos que enfrentó Estados Unidos en las últimas tres décadas, incluyendo el canal de comunicación secreta con Irán, la epidemia del Ébola y la apertura de las relaciones con Cuba, entre otros. Además, la autora revelará algunos retos de la seguridad nacional de la administración de Obama como las confrontaciones con Russia y China, y la transición a la administración de Donald Trump.

La inspiración de Rice para escribir su libro fueron las lecciones que aprendió en su trabajo. Con esta publicación quiere impactar a otros que quieran competir y desarrollarse en ambientes difíciles. Asimismo, ofrece consejos de cómo levantarte si te sientes derribado en medio de momentos difíciles.

La líder en asuntos globales estará acompañada por Erin Pelton, cofundadora de Puerto Rico Live, quien servirá como moderadora del evento. Pelton, también se destacó durante la administración de Barack Obama como directora de Comunicaciones y portavoz de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, directora de Comunicaciones y asistente de la secretaria de prensa en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC). En el 2018 se mudó a Puerto Rico junto a su esposo, Miguel Estien. Juntos fundaron PR Live, una organización que realizará diferentes charlas moderadas que sirvan de inspiración para el público en su desarrollo personal y profesional, con el deseo de que aporten al crecimiento económico del país.

"Nos sentimos honrados de poder traer una invitada del calibre de Susan Rice a la isla y esperamos que su participación sirva como fuente de conocimiento e inspiración para todos", indicó Erin Pelton, cofundadora de PR Live.

Por su parte, Miguel Estien, cofundador de PRLive, sostuvo que esta plataforma introduce a la isla al circuito de ideas y 'book tours' que se ofrecen actualmente en muchas partes del mundo.