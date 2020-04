La escena teatral de la ciudad de Nueva York está de luto con el fallecimiento de René Buch, cofundador y director de la reconocida compañía teatral Repertorio Español.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Buch falleció en su hogar. Tenía 94 años.

Nacido el 19 de diciembre de 1925 en la ciudad de Santiago, Cuba, Buch recibió un doctorado en Derecho de la Universidad de La Habana en 1948. Buch se inpiró a escribir sus propios trabajos teatrales tras presenciar como espectador cada producción del autor y director francés Louis Jouvet (1887-1951). En ese momento, Jouvet no pude regresar a su Francia natal a causa de la guerra, por lo que continuó trabajando en Cuba, motivando de forma indirecta a un joven Buch. Al cumplir veinte años, Buch ganó el Premio Nacional del Patronato del Teatro con su primera obra Del agua de la vida. Esta obra marcó una nueva era para Buch, que se ganó el apoyo de la organización Pro Arte de Oriente y, gracias a su auspicio, fundó Acción Teatral de Actores para producir nuevo teatro cubano.

En 1949, se matriculó en Yale Drama School. Además, enseñó español y literatura mientras terminaba su maestría. Tras graduarse, comienza a laborar como editor asociado de cultura en la revista Visión de El Diario La Prensa de forma simultánea.

Trabajó para el departamento de Radio y Televisión de las Naciones Unidas, donde se convirtió en editor de la edición en español del Diario de las Naciones Unidas. En 1963 comenzó a trabajar para el Latin American Times como editor de la sección de arte, además de trabajar para el Reader’s Digest como editor de la división de libros.

En 1968, Buch regresa al teatro con “La dama duende”, que le llevó a ganar los premios de mejor dirección y mejor producción en español de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York (ACE). En 1971, Buch y el productor Gilberto Zaldívar unen fuerzas junto a Robert Federico y trasladan su compañía al Gramercy Arts Theatre bajo el nombre Repertorio Español. La compañía comienza entonces con su misión de producir teatro escrito en español, así como trabajos en otros idiomas traducidos al español. Bajo la dirección de Buch, Repertorio estableció un elenco colaborativo, en el que los actores rotaban en las diferentes obras que se presentaban. Su visión llevó a Repertorio a alcanzar un gran éxito, incluyendo giras nacionales e internacionales de muchas de sus producciones.

Buch dedicó su carrera a un amplio conjunto de trabajos teatrales, desde clásicos del Siglo XVII hasta teatro latino contemporáneo. Dirigió los grandes clásicos del Siglo de Oro, además de estrenar en Nueva York una gran cantidad de obras memorables en español. Su trabajo incluye producciones para ?CSC The Pearl Theater, The Milwaukee Rep Albany’s Capital Rep, La Compañía de Albuquerque, Washington’s Folger TheatreThe Oregon’s Ashland Shakespeare Festival y The Old Globe in San Diego. Para la escena musical, Buch dirigió zarzuelas y algunas de las mejores antologías musicales de Repertorio Español, usando la música como parte de su visión para el legado artístico de la compañía.

Su talento le convirtieron en un visionario y sus números premios son prueba de su dedicación y talento. Entre ellos, se incluye el OBIE por su trayectoria artística (1989), un Drama Desk Award for Artistic Achievement (1996), un ENCORE Award por Sustained Excellence in Management del Arts & Business Council of New York (2007), el Theatre Practitioner Award de Theatre Communications Group (2008), entre otros. Buch recibió el Lifetime Achievement OBIE Award (2011) y se le otorgó la Condecoración Orden de Isabel la Católica otorgada por el Rey Don Juan Carlos I por su contribución a las relaciones culturales entre España y Estados Unidos.

Durante su vida, la creatividad de René Buch no sólo brilló en el ámbito teatral, sino que también fue abogado, periodista, editor y pintor; su receta de las habichuelas negras cubanas fue destacada en The New York Times (1969). El legado artístico de René continuará inspirando a teatreros, público y artistas.