Actrices, actores, presentadores, deportistas y diseñadores se unieron en un nuevo vídeo en el que explican cómo las expresiones del polémico chat de Telegram representan violencia y exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

"Violencia son tantas cosas...", dice Yizette Cifredo como introducción al mensaje.

"Decirle puta a una mujer es violencia. Burlarte de las feministas es violencia. Menospreciar los logros de la comunidad LGBTTQI es violencia. Burlarse de la muerte de Marta Font y Carlos Gallisá es violencia. No hacerle caso a las exigencias de todo tu pueblo también es violencia. Insultar a los periodistas es violencia. Hacer de la tragedia de un país una estrategia mediática eso es violencia. Los recortes desmedidos al presupuesto de la educación pública, la salud y de la Universidad de Puerto Rico eso es violencia. Reirse de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico es violencia. Llamar 'soft porn' a los concursos de belleza eso es violencia. Llamar hija de la gran puta a alguien que piense diferente a ti es violencia. Manipular la prensa de un país es violencia. Mofarse de las muertes del huracán María es violencia. Burlarte de un ciudadano por su peso es violencia. Esconderte y no darle la cara a tu país es violencia... Aferrarse al poder es violencia. Esto no es un asunto de ideologías políticas, esto es un asunto de país que nos concierne a todas y a todos", expresan decenas de figuras del quehacer cultural del país.

Los actores Jorge Castro, Norwill Fragoso, Yamaris Latorre, Juan Pablo Díaz, René Monclova, Magali Carrasquillo, Cristina Soler y Braulio Castillo, los presentadores Danilo Beauchamp y Bebe Maldonado, la diseñadora de modas Lisa Thon, el atleta Jaime Espinal, la ex Miss Universe Puerto Rico, Kiara Liz Ortega y el cantante de música urbana Guaynaa son algunos de los que paticipan en la pieza de poco más de tres minutos.

"El miedo o amenaza, no nos dejemos amedrentar por él. Combátelo. Los artistas no estamos únicamente aquí para entretener, estamos aquí para educar, crear conciencia y proponer un nuevo país. Creemos en nuestro país y creemos en nuestra gente. Insiste, persiste, resiste y sal a la calle a luchar por ti, por tu familia, por tu gente. Nos esperan días intensos, lo importante es mantener la calma, pensar con la razón y actuar con el corazón. Por el bien de tu país y de tu familia, Ricardo Rosselló renuncia. Tú, Ricardo Rosselló, y toda tu gente representa un gobierno donde la violencia es el motor que los mueve. Renuncia ya", expresan.

Desde que se publicaron las 889 páginas de un chat de Telegram que dejó al descubierto cómo el gobernador y once de sus colaboradores cercanos gestionaban entre burlas y comentarios homofóbicos y misóginos asuntos de política y de gobierno, cada vez son más los miembros de la clase artística que se unen a miles de puertorriqueños y figuras internacionales que reclaman la salida del mandatario.

Armándose de sus talentos, ya sea en la composición, música, poesía, actuación y edición, decenas de figuras públicas han levantado la voz.