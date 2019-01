La estrella de Hollywood George Clooney visitó la isla esta semana como parte del grupo que acompañó a los Clinton (Hillary y Bill), quienes asistieron a la producción especial de "Hamilton" en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Clooney aprovechó la oportunidad para disfrutar el domingo de la gastronomía en Puerto Rico, y cenó junto a Lin-Manuel Miranda, su padre, Luis, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en el restaurante Cocina Abierta, en Condado, según el portal de la revista People.

El chef puertorriqueño José Andrés también estuvo presente.

People aseguró, además, que “Clooney y Miranda hablaron sobre sus proyectos filantrópicos para ayudar a que Puerto Rico pueda recuperarse".

Según la fuente que le reveló el encuentro a People, todos los participantes estuvieron de buen humor.

"Hamilton", cuyas ganancias fueron dirigidas a apoyar la educación artística, subió a escena el 11 de enero y culminó el domingo 27 de enero.

Luis Miranda, el papá del dramaturgo, publicó una imagen a través de Twitter en donde documentaba el momento que vivió junto al actor. En la fotografía aparece Luz, mamá de Lin-Manuel Miranda.

Sunday in the Park with George...and Luz @ltmphd #GeorgeClooney pic.twitter.com/I4mSgChrv1