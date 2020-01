El cantautor puertorriqueño José Feliciano hizo suspirar y reír a los presentes esta tarde con su participación musical en la 50 edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que se celebran hasta el domingo, en el Viejo San Juan. El artista subió a las 4:30 de la tarde a la tarima de la Plaza del V Centenario, donde vocalizó un puñado de sus éxitos, entre ellos “Paso la vida pensando”, “No podrás olvidar” y “Porque te tengo que olvidar”.

“¿Cómo están ustedes? ¿Le han ido las cosas bien en las islas? Claro, con el huracán y ahora con el terremoto uno no puede decir las cosas van bien, pero estamos vivos todavía y mientras haya vida, hay esperanza”, compartió el artista ante un público cautivo que llenó la plaza.

Feliciano, como es característico en él, soltó algunos chistes que hicieron reír a los presentes y hasta bromeó con que en algún momento quiso ser gobernador del país. “Les voy a hacer sincero, en mi juventud me hubiese gustado educarme bien y ser gobernador de esta isla, pero como no se me dio, yo deje que otros pendejos tomaran el puesto. Pero tengo buenas ideas para la isla”, manifestó.

“Yo haría que las fábricas de Puerto Rico volvieran a funcionar y fortalecería nuestro café, que mata al café de Colombia. El café de nosotros… ¡No hay igual! Bueno, es que yo amo a mi patria tanto que nada de las cosas de otro mundo le llegan a mi patria. Nada”, agregó Feliciano compartiendo su orgullo y amor por la tierra que lo vio nacer.

Por su parte, Olga Tañón, quien se presentó ante una abarrotada Plaza del V Centenario, detuvo su show para pedir un minuto de silencio por los damnificados y las víctimas del terremoto, al tiempo que abandonó el escenario. Al regresar a tarima, el público aplaudió y la intérprete introdujo al dúo Elysanij. "Es importante decir que según existe talento en Puerto Rico y cuando conozco un talento nuevo me gusta destacarlo", dijo Tañón.