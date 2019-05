La artista puertorriqueña Teresa Hernández presentará este sábado en Vieques su nuevo performance "Bravata". Con esta pieza, cerrará el proyecto pedagógico-artístico "Re-Conocer-Nos: taller de teatro, movimiento y escritura escénica", que llevó a cabo durante los pasados meses en los pueblos de Aguada, Arecibo, Culebra y Vieques.

“Bravata” (marejada del mar bravo), aborda la crisis social y laboral junto a el erotismo hacia la vida, hacia el asombro de vivir, según se informó en comunicado de prensa. En el performance, Hernández utilizará materiales que aluden a nuestra manera de ser isleña, colonial, de explotación y al mismo tiempo se arroja al ritual, usando el mar como encierro-aislamiento y como un ente poderoso, vital.

Esta intervención performática se llevará a cabo al aire libre en el Fortín Conde Mirasol, en la Isla Nena, a las 5:30 p.m. La entrada a este evento, presentado por Producciones Teresa, no inc., bajo el apoyo del National Endowment for the Arts y el ICP, es completamente libre de costo.

Hernández, quien es actriz, performera, bailarina, escritora y directora, ha sido gestora de proyectos artísticos y pedagógicos por 30 años. Como actriz ha trabajado en diversas producciones de teatro, televisión y cine. Su trayectoria artística ha sido reconocida por las fundaciones: United States Artists (2011) y Art Matters (2018).

Con el taller "Re-Conocer-Nos", que ofreció en los pasados meses, la artista puso a los y las participantes en contacto con las circunstancias que nos rodean en el Puerto Rico actual, la de sus vidas y las particulares de su pueblo/municipio.

Los talleres, que culminan este fin de semana, integraron las disciplinas del teatro, la danza experimental y la escritura escénica. Hernández trató el género de la tragedia a partir de ciertos elementos de éste. El proyecto contó con el trabajo de Laura Patricia como documentalista, Kairiana Núñez Santalíz como asistente de producción artística e Ita Venegas en el diseño gráfico y las comunicaciones.

Esta propuesta pedagógica/artística fue albergada por los proyectos-culturales sociales: Center Stage of Performing Arts, en Aguada (Edgard López); Club Boys and Girls, en Arecibo (Doralba Rivera); Mujeres de Islas, en Culebra (Dolly Camarreno) y proyecto Incubadora Microempresas de Bieke, en Vieques (Nilda Medina-Lowell Fiet, María Cristina Rodríguez).