El pasado martes en la noche miles de televidentes en Estados Unidos y Puerto Rico disfrutaron del programa especial que el animador estadounidense Jimmy Fallon grabó en la isla con la producción “The Tonight Show”.

Durante el espacio, Fallon promocionó nuestra isla, presentando nuestra cultura gastronómica, natural y musical. Entre los invitados, se destacó Lin-Manuel Miranda, quien fue el que motivó a Fallon a grabar este especial, el cual contó con el apoyo de la Organización de Mercadeo de Destino de la Isla (DMO, por si siglas en inglés).

Pero además del afamado dramaturgo de padres puertorriqueños, en el programa participaron el cantautor José Feliciano y los artistas urbanos Ozuna y Bad Bunny. Este último apareció junto a Fallon interpretando su éxito “Mía” por las calles adoquinadas del Viejo San Juan en compañía de una batucada que cerró el segmento con el popular coro “Oe oe oe”.

El hecho de que fuera una batucada la que estuviera acompañando al cantante de trap, levantó la preocupación de algunos pleneros y pleneras del país, quienes observaron cómo una vez más nuestros ritmos autóctonos, como la plena y la bomba, son sustituidos por una música que no es representativa de nuestro folclor.

“Lo de Bad Bunny y ‘Mía’ es parte del programa y no tengo problema. El asunto es con la festividad que ahí se representa porque no es nuestra. Nosotros tenemos nuestro propio carnaval con pleneros, con cabezudos, pero ahí lo representan con este ritmo que no es nuestro. Es algo lamentable porque ese programa llega a millones de personas a las que se les envía un mensaje confuso. Nuevamente, no es que esté en contra de las personas que tocan batucadas, pero es importante llevar lo que somos verdaderamente cuando nos exponemos a un programa como ese”, opinó el plenero Moncho Rey, quien lleva 30 años de trayectoria.

El músico indicó que, si alguna agencia de gobierno tuvo que ver con esa decisión de la producción, sería lamentable porque reflejaría un claro “menosprecio a nuestra cultura”. “La responsabilidad de nosotros como músicos es educar sobre nuestra cultura y no seguir creando confusión”, dijo, toda vez que cuestionó si otro país hubiese permitido promocionarse con el ritmo de otra nación.

Miosoti Alvarado, quien es percusionista y se ha destacado tanto en batucadas como en propuestas de plena, también lamentó la decisión de la producción del programa o de aquellos que asesoraron a los encargados del espacio, pues reflejaron en pantalla un ritmo que no forma parte de nuestro folclor.

“O hay falta de creatividad a la hora de evolucionar nuestra plena -hablando específicamente de ritmo de carnaval- o hay un complejo de que lo de nosotros es charro y es feo y lo de otro lado, que se parece a lo nuestro, es mejor. La mente colonizada ve todo lo de afuera mejor que lo de acá y no puede identificar, aunque quiera, que nosotros tenemos un gran carnaval, un gran ritmo, personajes que los puedes identificar y que son diferente a los demás. Si conoces de carnavales y puedes ver los carnavales en el Caribe y en Brasil pues verás que todos se parecen, todos tienen sus personajes, pero ninguno es igual. Y Puerto Rico tiene su carnaval y tenemos nuestro propio folclor”, expresó.

Precisó que la falta de educación con respecto a nuestros ritmos provoca que en momentos donde se tiene una plataforma como la del programa de Fallon para promover la isla, se muestra lo ajeno como lo propio. “La información que tenemos es bien banal y no hay una continuidad de aprendizaje histórico de nuestro folclor y cuando tenemos grandes oportunidades como esta, las personas que toman estas decisiones o no están pendientes o como el que viene de afuera está igual de confundido que los de acá, pues pasan estas cosas”, agregó la también gestora del proyecto Dimelomio, una agenda diaria de eventos musicales en Puerto Rico.

Alvarado aclaró que ella “ama” la música brasileña -es integrantes de los grupos Batuchicas y Maracatú Caribe- pero reconoce que esa no es su música.

“Estoy bien consciente de cuáles son mis ritmos y en una oportunidad como esta para mí fue como que no puede ser que no hayan puestos los panderos ni visualmente para que se vieran. Tantos cabezudos bellos que hay. ¿Te imaginas a Bad Bunny al lado de los cabezudos de Maelo (Rivera) y de Tite Curet? Wao, qué gran oportunidad perdimos”, lamentó Alvarado, quien también forma parte de la propuesta de plena Piquete, liderado por tres mujeres percusionistas.

“No tuvimos injerencia”

Todo el concepto creativo del programa especial sobre Puerto Rico que presentó el animador Jimmy Fallon en “The Tonight Show” (NBC) estuvo a cargo de la producción del espacio, aseguró esta tarde Yennifer Álvarez, directora de comunicaciones de Discover Puerto Rico, nombre que representa al DMO de la isla.

Indicó que la organización sin fines de lucro colaboró en la logística y en los permisos, así como con “algunos conceptos creativos", pero señaló que nada tuvo que ver con las decisiones de los artistas seleccionados o de la música que se presentó.

“En cuanto al concepto creativo nosotros no tuvimos ninguna injerencia en decir que tomas se incluían y cuáles no. Lo que hizo el DMO fue referir a la producción de NBC a compañías de teatro que pudiesen ayudarlos y ellos decidieron llegar a un acuerdo con esta compañía que se llama SAK, que no cobró nada, y llevó los extras y talento. De hecho, cuando estaban grabando habían pleneros, cabezudos, pero al final en la edición ellos decidieron usar las tomas que finalmente salieron en el programa”, dijo Álvarez.

La exsecretaria de prensa de La Fortaleza aseguró que el DMO no invirtió en el espacio de Jimmy Fallon, sino que todo fue costeado por la cadena de Estados Unidos que vino a Puerto Rico a grabar el afamado espacio por invitación del artista Lin-Manuel Miranda.

“El acercamiento para que el DMO se uniera es porque conocí a la productora del show y ella me contacta para que la conecte con un ‘location scouter’ y ahí es que le digo que trabajo con una entidad que trabaja el mercado de Puerto Rico como destino turístico así que nosotros podemos ayudarlos en el área de permisología y logística y tratar de guiarlos un poco sobre Puerto Rico porque no conocen nada aquí. Así que sugerimos lugares, pero al final era decisión del director. Algunas personas dijeron que por qué no los llevamos a otros lugares. Lo más que logramos por el corto tiempo que estuvo Jimmy Fallon aquí era Orocovis con lo de Toro Verde porque ellos querían hacer como algo de deporte extremo. Pero en término de los artistas y quién los eligió fue la producción de ellos. Los elementos que se presentaron, también”, agregó Álvarez.

Lo de Ozuna y que se haya grabado en Fortaleza ¿fue una decisión de la producción?

Sí. De hecho, lo de grabarlo en Fortaleza surgió como una alternativa porque en principio la grabación iba a ser en el Morro, pero debido al cierre federal del gobierno pues no nos permitieron grabar allí y ellos querían que en el segmento de José Feliciano hubiera una garita cuando Jimmy presentara el segmento porque obviamente es como un elemento distintivo del Viejo San Juan. Y la alternativa fue en el jardín de la Fortaleza.

Señalas que no hubo inversión del DMO para que se grabara este programa en Puerto Rico.

Ninguna. En este caso solo fueron las horas de trabajo del director multimedia (Jean Paul Polo) del DMO que es una organización sin fines de lucro. Como sabes, se externalizaron todas las funciones de mercadeo de turismo a esta organización que, aunque recibe fondos del gobierno por el rum tax, está separada del gobierno. Lo único que se invirtió por parte del DMO fueron las horas de trabajo de nuestro director multimedia y horas de trabajo mío en términos de coordinar permisología y logística. Más nada. No se invirtió ningún tipo de dinero para que ellos vinieran. De hecho, como surge el programa es porque Lin-Manuel invita a Jimmy Fallon a Puerto Rico y ahí la productora del Tonight Show se comunica conmigo porque nos conocíamos de la época de recovery del huracán y de la emergencia.

¿Qué representa para Puerto Rico haber aparecido en este programa?

Tres minutos al aire en un late night show promedio en Estados Unidos costaría $400,000 y aquí nosotros tuvimos una hora completa de programa en esehorario sin invertir nada porque todo lo pagó NBC. Es la primera vez que el show se transmite o se graba fuera de un estudio, así que mucho tuvo que ver Lin-Manuel ahí porque ni el gobierno ni el DMO ni ninguna entidad en Puerto Rico tuvo que poner ni un dólar para que ellos vinieran y costearan todo. La verdad es que tuvimos mucha suerte.