Las palabras de un maestro cambiaron la vida del dramaturgo de ascendencia puertorriqueña, Lin-Manuel Miranda.

Entre lágrimas y risas, Miranda reconoció la aportación del doctor Rembert Herbert, en lo que sería su exitoso futuro como director, actor y productor, por mencionar solo alguno de los sombreros que ostenta el polifacético artista.

“Sí, el doctor Herbert es la razón por la que hoy estoy sentado aquí hablando contigo”, expresó Miranda, en entrevista con el periodista David Begnaud desde el municipio de Dorado con motivo de las funciones del musical Hamilton en Puerto Rico.

“Escribí un musical en lugar de hacer la asignación para su clase. Él dijo, 'puedes ser bueno en esto y deberías dejar de hibernar en mi clase y deberías hacer esto'”, contó Miranda.

El galardonado compositor explicó que Herbert lo “empujó en la dirección” del mundo de las artes, al impulsarlo a participar en el club de teatro de estudiantes de escuela.

“Él prácticamente cambió mi vida para siempre con eso”, añadió.

