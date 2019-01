La librería Drama Book Shop, dedicada hace un siglo a vender materiales de lectura y música relacionados al mundo del teatro, fue adquirida por el dramaturgo y actor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y tres de sus colaboradores en “Hamilton”.

Al enterarse de que la icónica tienda ubicada en Times Square tendría que relocalizarse debido al alto costo de la renta, Miranda propuso un proyecto conjunto a través del cual sus socios y la propia ciudad se comprometen a encontrarle un espacio en Midtown, reseñó hoy la edición digital del periódico The New York Times.

El Drama Book Shop es considerado un lugar de gran importancia para las artes, tanto así que se le otorgó un Premio Tony a la excelencia en 2011. Se estima que vende alrededor de 155,000 artículos al año.

La tienda ubicada en West 40th Street cerrará próximamente y reanudará operaciones en la nueva dirección durante el otoño.

Además de Miranda, el nuevo grupo de dueños está formado por Thomas Kail, director de “Hamilton”; Jeffrey Seller, productor principal de la obra y James L. Nederlander, presidente de Nederlander Organization, que opera el teatro donde se lleva a cabo la producción de Broadway.

