Terrence McNally, uno de los mejores dramaturgos de Estados Unidos, cuya prolífica carrera incluyó ganar los Premios Tony por las obras de teatro "Love! Valour! Compassion!" y "Master Class" y los musicales "Ragtime" y "Kiss of the Spider Woman", murió por complicaciones del coronavirus. Tenía 81 años.

McNally falleció el martes en el Sarasota Memorial Hospital en Sarasota, Florida, según su representante Matt Polk. McNally fue un sobreviviente de cáncer de pulmón y vivía con enfermedad pulmonar inflamatoria crónica.

Sus obras de teatro y musicales exploraron cómo las personas se conectan, o no lo hacen. Con ingenio y consideración, abordó las tensiones en las familias, la guerra y las relaciones y probó las fuertes reacciones y los costos de su creatividad. Fue un escritor abiertamente gay que trabajó los temas de la homofobia, el amor y el SIDA.

"Me gusta trabajar con personas que son mucho más talentosas e inteligentes que yo, que cometen menos errores que yo y que pueden llamarme cuando hago algo vago", dijo a LA Stage Times en 2013. "Muchas personas dejan de aprender en la vida, y esa es su tragedia", agregó.

"Lips Together, Teeth Apart" de McNally, sobre dos parejas casadas que pasan un fin de semana en Fire Island, fue una obra histórica sobre el SIDA. Su obra "The Ritz" se convirtió en una de las primeras obras de teatro con personajes homosexuales que no se disculparon por llegar a una audiencia convencional.

McNally también exploró temas homosexuales en el libro para el musical "Kiss of the Spider Woman", por el cual ganó su primer premio Tony. Su obra “Love! Valour! Compassion!” le valió otro premio Tony por su interpretación de ocho hombres homosexuales que enfrentan problemas de fidelidad, amor y felicidad.