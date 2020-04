View this post on Instagram

#conectARTE ¡Participa de nuestra programación en VIVO todos los días! Desde esta próxima semana ofreceremos talleres de arte para niños y adultos, lectura de cuentos de autores locales, talleres de arte terapia, clases de yoga y talleres de mindfulness, entre otros. Comenzamos a partir de este lunes, 6 de abril a través de nuestra página de Instagram: @museoarteponce ¡Quédate pendiente a nuestras redes sociales y conéctate con el MAP!