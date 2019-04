Con el éxito en la isla del musical “Hamilton”, del puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, este género de las artes escénicas estuvo en el radar de muchos.

Las melodías del repertorio de estas piezas teatrales cada vez apelan más al público joven y esto ha provocado que se amplíe la cantidad de sus seguidores pero, del mismo modo, existe una amplia variedad de canciones provenientes de musicales considerados ya clásicos que la gente aclama.

El Broadway Hits Concert 2019 de la Orquesta Camerata Filarmónica, dirigida por el profesor Emanuel Olivieri, es una oportunidad para escuchar en vivo un escogido de estos temas en voz de cantantes puertorriqueños acompañados por los músicos de la agrupación.

La cita será el domingo, 19 de mayo, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce, a partir de las 5:00 p.m.

La jornada contará con la participación de los cantantes Christian Laguna, Ana Deseda, Camilla Otero, Ricardo Rosado y Jo-Anne Herrero, todos egresados del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Además, se unirán a estas voces principales la Coral Lírica, bajo la dirección de Herrero y el “Coro de Niños 100 x 35”.

“Tenemos un grupo de gente que viene a cantar. Salen bien contentos y nosotros súper contentos también de hacer lo que nos gusta. Es una experiencia bien bonita”, aseguró Laguna, quien ha participado de tres de los cuatro conciertos sobre el tema de Broadway realizados por la Camerata.

Este año el concierto incluirá temas de los musicales “Phantom of the Opera”, “Beauty and the Beast”, “Cats”, “Annie”, “West Side Story”, “Evita” y otros muy conocidos por el público amante de este género.

Para atender las peticiones del público a la orquesta, realizadas a través de su página de Facebook, se incluirán canciones de películas exitosas donde la música es un elemento clave, como “La La Land” y “The Greatest Showman”.

En esta misma línea, uno de los temas que serán interpretados por los cantantes es “Shallow”, de la película “A Star is Born”, que obtuvo el Oscar a la mejor canción original en la más reciente entrega de estos premios.

El concierto contará con la participación de un cuerpo de bailarines, dirigidos por Carlos Hernández, para acompañar varios de los temas.

Laguna, quien está dedicado al teatro musical, especuló que el auge que está teniendo este tipo de concierto puede estar relacionado a que se ha popularizado el género con varias propuestas innovadoras que incluyen “In the Heights” y “Hamilton”.

“Broadway se ha ido un poco más comercial apelando a generaciones más jóvenes”, comentó el cantante y actor, quien tuvo una actuación destacada en la producción de “Mamma Mia!” en Puerto Rico, como “Sky”.

El concierto de la Orquesta Camerata Filarmónica es parte de una serie de presentaciones que realiza durante el año para abarcar diferentes temas populares como la música de los videojuegos, Halloween, el animé y las películas para enamorados en la fecha cercana al Día de San Valentín.

Este acercamiento ha convertido sus recitales en eventos que reúnen a un público más amplio y que incluye familias completas. Todos los músicos del conjunto son profesionales y profesores del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de Escuelas Libres de Música.

En el caso de su director, Emanuelli, también se destaca como violista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Además, regularmente es director y productor invitado por orquestas en América Latina y recientemente debutó con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río en Veracruz, México.