Los espacios para hablar honestamente sobre la maternidad son pocos. Se habla de lo bonito de ser mamá, de cuánto puede llenar tu vida, cambiarla, enriquecerla, pero la conversación sobre las contradicciones, emociones y debates que representa criar en la vida de la mujer se reservan, si acaso, a espacios muy privados. ¿Por qué?

Para la escritora Vanessa Vilches Norat, la manera en que se aborda la maternidad tiene que ver lo difícil y complejo que es el tema.

“Queremos creer que es naturaleza, biología, cuerpo puro, como si eso fuera posible. Hay que también analizarlo históricamente porque en la maternidad, como todos los aspectos de la vida, participan lo ideológico, lo político y lo económico. Y está interceptado por la religión, la cultura y los intentos de controlar cuerpos en la sociedad”, comentó.

En su libro de cuentos “Crímenes domésticos”, Vilches presenta once relatos que exploran el entorno doméstico a partir de la figura de la mujer, con la intención de cuestionar los mitos que existen acerca de ellas.

Este trabajo, publicado por primera vez en 2007 por la Editorial Cuarto Propio, en Chile, ahora cuenta con una segunda edición que será presentada mañana en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, con la participación de la catedrática Catherine Marsh Kennerley.

La segunda edición estuvo a cargo de Editora Educación Emergente, en Cabo Rojo, bajo el cuidado de las editoras Lissette Rolón y Beatriz Llenín.

En esta ocasión, los relatos estarán precedidos por un prólogo escrito por la poeta Mara Pastor que reflexiona acerca del interés de la autora por analizar lo doméstico y lo maternal.

“Quise cuestionar lo que implica ese sistema de creencias de la maternidad y el espacio natural, la casa. Un espacio social que ni se piensa que hay que prepararse para él. Las figuras que presento son transgresoras, simbólicamente”, explicó la autora en entrevista telefónica.

Anteriormente, Vilches escribió un libro de ensayos teóricos sobre el mismo tema titulado “materno en las escrituras del Yo”.

A la escritora le parece que la maternidad es uno de los “libretos más impuestos” que existen en nuestra sociedad. Todavía se piensa en la madre como sinónimo de sacrificio, por ejemplo. Y esto tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de la intimidad del hogar y las relaciones que se desarrollan en su interior.

Reevaluar el discurso sobre la maternidad es importante como un asunto de dignidad y de humanidad, sobre todo, porque hay muchas políticas públicas que afectan a la mujer y a las familias en general formuladas sin cuestionar los mitos o las intenciones detrás del deseo de mantenerlos vigentes.

“Si miramos los derechos sobre la planificación familiar, la adopción, la comunidad LGBT, vamos viendo que la cosa va para atrás”, expresó la escritora.

Vilches señaló que en sus investigaciones sobre el tema encontró propuestas muy interesantes que ayudan a entender como muchos eventos que definen cambios importantes están basados en el deseo de controlar a la mujer, su cuerpo o su derecho a aspirar al tipo de vida que quiere llevar.

La filósofa francesa Elisabeth Badinter explica en su libro "The conflict: How modern motherhood undermines the status of women" que el cambio de ideas acerca de la maternidad en las décadas más recientes tiene que ver con el interés de volver a poner este rol como centro en la vida de las mujeres, pero debido, entre otras razones, a la crisis económica que han ocurrido desde los noventa.

"Analiza el intento de enviar la mujer de nuevo a la casa con la idea de la Madre Naturaleza (lactacia, etc.) y denunciar las ambiciones profesionales y creativas de las mujeres desde los 70, cuando las mujeres con acceso al control de la natalidad alcanzaron derechos humanos esenciales de igualdad", indicó.

Ante esta realidad, Vilches quiere aportar nuevas miradas.

"Este libro no trata de romantizar la maternidad sino de complejizar el lugar de la madre en la familia", afirmó la escritora, quien es profesora de lengua y literatura en el Departamento de Español y en Programa de Mujer y Género en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.