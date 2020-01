El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció una alianza colaborativa con la Universidad Carlos Albizu para brindar ayuda emocional con profesionales de la salud mental en las comunidades afectadas por los terremotos. Esto se suma a la programación artística y cultural del proyecto Cultura Rodante, que la agencia ha estado llevando a los pueblos del sur desde la semana pasada, luego del terremoto de 6.4 registrado el martes, 7 de enero en el sur de la isla.

"Estaremos trabajando junto a ellos las intervenciones en las comunidades y refugios. Ellos estarán proporcionando la ayuda en el área de salud mental y nosotros estaremos brindando alivio y esparcimiento con una amplia programación artística, cultural y educativa", explicó el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, sobre la iniciativa que ya ha impactado a cientos de personas en diferentes comunidades en los pueblos de Guánica, Ponce, Yauco, Guayanilla, Lajas y Peñuelas.

Hoy, en el refugio ubicado en la pista atlética Glidden Feliciano en Peñuelas, se estará proyectando parte de la programación de Univision Puerto Rico y la primera gala de Mira Quien Baila. Se integra el payaso Remi, Turey el Taíno y el grupo para niños Atención Atención