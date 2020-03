El lunes pasado, y en absoluto silencio, la editorial estadounidense Arcade Publishing finalmente lanzó "Apropos of nothing", la autobiografía de Woody Allen. Originalmente el libro sería publicado por otra compañía, Hachette, que echó por tierra la maniobra luego de que a comienzos de este mes unos 75 empleados realizaron una manifestación en Nueva York en contra de la publicación sobre la vida del cineasta acusado de abuso sexual por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow.

En el libro, Allen niega las acusaciones y también incluyó un epílogo con la turbulenta salida a la venta del texto. Actualmente, su versión en inglés se puede adquirir en físico y en versión e-book ; una traducción al español está programada para que salga el 21 de mayo.

Las librerías virtuales cuentan con una contundente oferta de libros autobiográficos de estrellas de Hollywood.

Una de las más recientes y que ha sido muy comentada es la de Demi Moore, titulada "Inside out, mi historia". Además de recordar sus orígenes y sus relaciones con figuras como Bruce Willis y Ashton Kutcher, la actriz confiesa haber sido violada por su padrastro cuando ella tenía 15 años. Disponible en físico y en e-book .

Una verdadera joya en lo que a autobiografías de estrellas se refiere "Memorias" (o "My life so far"), que en 2005 publicó Jane Fonda sobre su glamorosa y también atribulada vida. El texto tiene de todo: desde la complicada relación con su padre, Henry Fonda, su activismo político, sus controversias y romances. En e-book está disponible solo en su versión original en inglés.

También miembro de una dinastía de Hollywood, Anjelica Huston lanzó en 2015 "Mírame bien", primero de dos volúmenes en los que la ganadora del Oscar ("El honor de los Prizzi") recorre los primeros años de su vida, incluida la relación con su padre, John Huston, y su entrada en el mundo del cine y el modelaje.

Kirk Douglas, quien falleció el pasado 5 de febrero, publicó varios libros en su vida. Uno de los más fascinantes es "Yo soy Espartaco: Rodar una película, acabar con las listas negras", donde habla de su rol (cuestionado por otros autores) en el fin a la persecución a los comunistas en Hollywood a fines de los años 50.