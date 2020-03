El escritor, humorista y cantante Silverio Pérez se unió al movimiento de artistas que buscan crear conciencia sobre la importancia de mantenerse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Junto a su esposa, Yessica Delgado Mora, realizó un Facebook Live para ofrecer un rato de esparcimiento a su seguidores mientras exhortó a otros artistas a hacer lo mismo.

Pérez sostuvo que la clase artística siempre es la más golpeada cuando ocurren crisis como la que enfreta el mundo actualmente debido a la pandemia del virus, que en Puerto Rico ya ha cobrado cinco vidas.

Sin embargo, destacó que los artistas también forman parte del grupo que puede “sacar la cara por nuestro pueblo y aportar”.

A tono con este modo de pensar, Silverio tocó en su guitarra la melodía del tema Un sábado más, escrita por Chuíto Muñoz y popularizada por Lissette, mientras su esposa entonaba la letra. La diferencia fue que la misma fue modificada por la pareja para llevar un mensaje apropiado para la situación que enfrenta hoy el país.

“Hay en Puerto Rico varios casos ya, del coronavirus, esa es la verdad.

Mejor yo me alisto, me cuido y me aíslo.

Yo soy responsable y quiero aportar.

Ha llegado el lobo a nuestra frontera pero si cooperas podemos triunfar.

Un sábado más. Un sábado más. No es en Puerto Rico un sábado más.

No vayas al morro, ya no hay que janguear, estará vacío el Viejo San Juan”.

Así reza la primera parte del tema, cuyo video ya ha sido visto por 375,000, personas. El total de interacciones con la publicación sobrepasó las 78,000. Mientras, un video con el mismo contenido lleva sobre 152,000 vistas.

Ante la audiencia que sintonizó la transmisión, la pareja exhortó a otras figuras del mundo de las artes a comunicarse con sus seguidores y ofrecer algún tipo de aliento o momento de alivio para su fanaticada. Silverio dijo que le hizo el llamado a Aidita Encarnación, Jossy Latorre y Carlos Esteban Fonseca. También retó a Ednita Nazario, Tommy Torres y Kany García a hacer lo propio.

"La respuesta ha sido una cosa impresionante", dijo Silverio. "Decidimos hacer eso a ver de qué forma creativa le hacíamos saber a a la gente que si el gobierno no funciona nostros tenemos que funcionar. Tomar en nuesras manos esta cosa del aisalamiento social que es en lo que podemos colaborar. Yessica hizo la parodia y lanzamos el reto para que otros artistas lo sigan", expresó el columnista de El Nuevo Día.

En horas de la mañana el humorista volvió a realizar una convocatoria, pero para componer una décima utilizando el pie forzado: "prefiero quedarme en casa". Hoy, a las 8:00 p.m. cantará una selección de las mejores que reciba a través de un segundo Facebook Live.

El trovador Omar Silva se unió al reto y también compartió su décima: ”Cuentan que con la pandemia/que todas las noches crece/quien se expone y no obedece/tarde o temprano se premia/ La ciencia, que en la academia/ y en los estudios se basa/dice que el público en masa/puede ser un mal presagio/yo para evitar contagia/prefiero quedarme en casa”.

Silverio anticipó que este tipo de contacto entre artistas y público será importante y necesario en las próximas semanas ya que implica un reto personal renunciar a la vida habitual. En su caso,