La lucha por el aire limpio de una comunidad del bajo Manhattan en Nueva York inspiró "PhenomX", una serie de cómics que el actor John Leguizamo, con apoyo de un grupo de ilustradores latinos, publicará en 2020, cuando un grupo de superhéroes, liderados por Max Gómez, ayudará al Gobierno a combatir enemigos.

"PhenomX" consta de seis capítulos, los primeros tres serán publicados a principios de 2020 y los restantes están previstos para finales de ese de año, en un trabajo de producción independiente donde todos los involucrados son latinos, indicó a Efe el artista.

Para el también escritor y productor, está claro que la presencia y aportes de la comunidad hispana en EE.UU. no ha sido reconocida a través de la historia de este país, lo que llevó al teatro a través de su "Latin History for Morons".

"¿Por qué no hay ni siquiera un superhéroe?", dice el actor, quien comenzó a escribir hace siete años una historia inspirada en la lucha de una comunidad del Lower East Side de Manhattan, donde vivía, en contra de una planta eléctrica a la que responsabilizan por los casos de niños con asma.

"No existen superhéroes latinos, somos el segundo grupo étnico del país después de los blancos y entonces ¿por qué no vamos a tener superhéroes?", insiste Leguizamo, en cuya historia, que celebra los aportes de los latinos, están expuestas además situaciones como encarcelamientos erróneos o contaminación ambiental en sus comunidades.

Afirma con orgullo que esta comunidad cuenta con superhéroes en el deporte, la política, la judicatura, el activismo, la escritura, en la danza, la música..."tenemos supertalentos, entonces ¿por qué no tenemos un superhéroe que trabaje para el Gobierno contra los enemigos del país?".

El actor se refirió al protagonista de "PhenomX", Max Gómez, quien creció en el Lower East Side de Manhattan, y que junto a un grupo de otros seis jóvenes acepta la propuesta del Gobierno de ser agente.

¿Por qué estos jóvenes? "Porque son los únicos que no tienen los efectos adversos de las drogas que el Gobierno les está metiendo (a presos) para tornarlos en guerreros", y que por el contrario los convierte en sus enemigos, explica sobre la historia.

Max Gómez fue acusado y encarcelado erróneamente y aunque al principio no le atraía la idea de trabajar para el Gobierno, en su intento de probar su inocencia acepta porque cree que eso ayudará a que le exoneren, destaca el actor, quien precisamente participó en la serie de Netflix "When They See Us".

La serie cuenta la condena injusta de cuatro hombres negros y un hispano por la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York, en el caso conocido como "Los cinco de Central Park", que se presentó el pasado mayo.

Gómez, que se parece a Leguizamo, se convierte en un superhéroe tras salir de prisión, y tiene la capacidad de transformarse en lo que toca, "si toca oro, se convierte en oro", puede esconderse, según Leguizamo, como han tenido que hacer los inmigrantes en este país, y su vestimenta se vuelve parte de su piel.

Leguizamo volvió a unirse al ilustrador puertorriqueño Edgardo Miranda Rodríguez, creador de la superheroína de cómic "La Borinqueña", para este proyecto, quien lo produce y está al frente del equipo de artistas hispanos detrás de "PhenomX".

"Creo que nosotros podemos hacerlo todo solos, sin tener aprobación de Hollywood, Netflix, Showtime o HBO o lo que sea, podemos hacerlo, apoyarnos y crear nuestras propias industrias. Creo que es una de las mejores historias que se han contado en cómics", afirmó Leguizamo.