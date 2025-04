A escena el gran triunfo del Espíritu Santo

La bailarina puertorriqueña Laura Valentín al fin se despojará de la piel artística del personaje de “Satanás” para convertirse en la luz del Espíritu Santo en el espectáculo danzado, “The Passion 7: Origin”, que cuenta la vida de Jesús de Nazaret desde sus orígenes hasta la resurrección.

Desde hace siete años durante la Semana Santa, Puerto Rico se prepara para recibir un evento cultural y espiritual a través del arte de la danza en la producción “The Passion 7: Origin”, que en el caso de Valentín se ha convertido en una puesta en escena a la que nunca podría decir que no, ya que siente un compromiso moral con llevar el mensaje a la humanidad de la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret.

La experimentada bailarina ha participado en cinco puestas en escena y esta será la primera que encarne al Espíritu Santo, ya que en las anteriores asumió el rol del mal con la interpretación de Satanás.

En la producción que se presentará este Domingo de Pascua, 20 de abril, con dos funciones gratuitas en el Centro de Bellas Artes de Caguas, “Satanás” será danzado por el bailarín Paul Franco, que en producciones anteriores encarnó a “Judas”.

La producción de danza y teatro se llevará a cabo a las 4:00 p.m. y una segunda función a las 7:30 p.m., libre de costo.

“La danza es un lenguaje universal y la relevancia de presentar esta obra de esta manera es que nosotros desde que nacemos estamos en movimiento. La obra permite ver la vida de aquel que cambió con un antes y después la vida del mundo. Esa es la pertinencia de esta historia. A mí se me hace difícil decir que no a esta producción. Cada vez que hay una puesta en escena siento una responsabilidad mayor y compromiso porque no somos dignos de representar a nuestro Padre Celestial ni su Santísima Trinidad. Es ponernos el vestido de humildad para que en oración y búsqueda nos revele lo que debemos transmitir en escena con esta obra. Me siento feliz y honrada de realizar este personaje que tanto peso tiene en la humanidad porque es el Espíritu Santo quien está con nosotros”, reveló la bailarina.

La bailarina Laura Valentín es parte de la producción “The Passion 7: Origin". (Damaris Hernández Mercado)

Franco, por su parte, explicó que su estudio para encarnar al personaje ha sido “buscar intenciones en cada escena”.

“La idea es que entre más oscuridad puede transmitir en el escenario, más luz se reflejará con el Espíritu Santo y el amor de Cristo en escena. Desde ahí parte lo que deseo proyectar con el personaje”, precisó el bailarín que comenzó en la danza a los 19 años y que con el pasar del tiempo ha podido desinhibir su timidez, ya que es una persona introvertida.

El bailarín Paul Franco, interpreta el personaje de Lucifer. (Suministrada)

Junto a los dos bailarines estarán otros 88 en una producción que resulta muy vistosa y atractiva en escena. Este año, la historia vuelve al origen desde la creación, el nacimiento del hijo de Dios, hasta que logra la divina resurrección.

“Todos los años la producción se renueva y en está ocasión regresamos al origen. A lo que es la creación del mundo, varias partes del antiguo testamento, luego el nacimiento de Jesús hasta su resurrección y ver como Jesús ha estado presente desde el inicio en todo lo que el ser humano hace”, sostuvo Valentín.

Ambos bailarines destacaron que la producción es dirigida a toda la familia y que al ser una historia danzada puede ser entendida por todo espectador.

La producción The Passion 7 se presenta con dos funciones libre de costo. (Suministrada)

“The Passion 7: Origin” incorpora una variedad de disciplinas como ballet, acro, “ballroom” y danza contemporánea. La diversidad de estilos y técnicas pretende tener una conexión con el público ante la conmovedora historia de Jesús.

Tanto Valentín como Franco reiteraron que cultivan su fe cristiana a través de sus acciones y en conexión directa con Dios.

“Desde que me levanto hasta que me acuesto procuro la presencia de Dios a través de estudio y oración. A veces con el ajoro de la rutina no tenemos presente esa conexión pero una vez tu pones todo en manos de Dios, todo fluye, todo corre. En esta producción así se siente. Todo ha sido armonioso y es una conexión fuerte, que esperamos que el público que asista la perciba”, mencionó Valentín.

Aunque las funciones son libre de costo, se requiere realizar una reservación. Para reservar los interesados deben llamar al 787-240-0035.