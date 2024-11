A recorrer los paisajes mentales del artista Luis Hernández Cruz

Este modo de ver la vida trasciende en la obra de Hernández Cruz, una de cambio continuo. “El cambio es la vida. En el arte una cosa es el estilo, pero no puedo quedarme haciendo lo mismo, trabajando el mismo tema. La vida sería muy tediosa, sin cambio, y es lo mismo en el arte. El cambio está en mi espíritu. Yo me levanto todos los días esperando que la vida me dé algo nuevo y así es en el arte. El arte es esa incógnita en la que se empieza, pero no se termina”.

De momento se detiene ante una pieza, “Diógenes, el Can”, un acrílico sobre lienzo, de 2018, que formará parte de la exposición en Galería Petrus, y al hablar de su proceso creativo para la misma, su rostro se ilumina con un entusiasmo y una ilusión contagiosa. Se trata de un disfrute innegable, que podría afirmarse sin exagerar, tiene un efecto rejuvenecedor en el maestro. Por eso, de sus “hijos”, los cuadros, exclama: “¡Yo me los gozo todos! Si yo no los adoro, si yo no estoy convencido, si yo no me asombro primero, ni lo termino, ni lo exhibo. Yo tengo que verlo y asombrarme. Si no estuviese convencido de lo que hago, no pintaría”.