Si bien es cierto que por mucho tiempo su colaboración como la voz en los videos de la cadena Caribbean Cinemas estuvo bajo el anonimato, ahora que ya se sabe que le correspondía al actor puertorriqueño René Monclova, ha causado un poco de revuelo el hecho de que su peculiar voz y el tono que le imparte ya no sea parte de la nueva producción que sirve como preámbulo a las películas.

Al veterano actor, que pronunciaba: “Bienvenidos a Caribbean Cinemas”, también le tomó por sorpresa la decisión tomada por esta empresa, con la cual colaboró por los pasado 25 años, en los que llegó a ser la voz de las diferentes animaciones que fueron cambiando con el transcurso del tiempo y por las cuales recibía una “modesta” remuneración económica.

El intérprete del recordado personaje “Lolo Bond”, aunque está claro que se trata de decisiones corporativas, se enteró del cambio de un modo que no hubiese preferido.

“Eso son decisiones corporativas. Me enteré ayer porque Pepe Ojeda, quien hizo la música, que puso en las redes el nuevo tráiler con la música sin locución. Y ahí hice recomposición de lugar y dije ‘ah, bueno, pues ya yo no estoy’. De alguna manera hubiera agradecido que después de tantos años me lo hubieran comunicado, nada más, nada más que eso. No tenían ninguna obligación para conmigo, pero hubiera sido elegante de parte de ellos, que se comunicaran y me dieran las gracias y comunicarnos por última vez y ‘bye, bye piojito’, y chévere, pero no pasó”, explicó a El Nuevo Día.

El nuevo “trailer” integra una voz femenina, que corresponde a la joven locutora puertorriqueña Andrea Pérez, y que se puede apreciar en las salas de cine desde el pasado jueves, 4 de agosto.

“Hubiera agradecido que se despidieran en buenos términos conmigo, pero comprendo que quizás se le pasó porque tienen muchas cosas”, reiteró el actor, quien forma parte del reparto de la exitosa película puertorriqueña “Picando alante”, que estrenó en abril pasado y que aún sigue en cartelera, en la sala de cine de Miramar.

“Los cambios son los cambios y uno no se puede oponer. El que sea una mujer tiene mucho valor, es importante, y me alegro de verdad”, manifestó mientras recordó que fue a través de una entrevista por YouTube que hace esacasamente unos años, que alguien le preguntó y este le confirmó que él era ‘la voz’ de Caribbean Cinemas, pues nunca se le dio el crédito.

Como suele suceder con los cambios, hay quienes muestran opiniones diversas y a través de las redes sociales los ciudadanos han manifestado su sentir ante el nuevo video promocional.

“Se ve como que insípido. No tiene esa emoción que tenian los anteriores“, compartió Carlos Correa. Mientras que Liza Marie Fournier escribió: “La voz de René Monclova era mucho mejor. Tenía más fuerza, me gustaba más”.

En un tono con más humor Joseph Omar Soto dijo: “Después que no tumben el himno nacional, estamos bien. Pinta tu vida, con los colores de mi tierra”. Por otro lado, Carmen Vanessa Martinez reconoció: “Como que tratan de llevarnos a un viaje aéreo o espacial. Pero me emociona más la voz masculina y que conste no sabía que era René Monclova. Vivo enamorada de esa voz en el cine”.