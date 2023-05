Haciendo constar su compromiso de “hacer cultura con armonías universales, pero con notas puertorriqueñas”, según palabras de su fundador, don Luis A. Ferré, el Museo de Arte de Ponce anunció la apertura de una nueva exposición en su edificio anexo en Ponce. Se trata de “Notas puertorriqueñas: Donaciones recientes a la colección”, 9 obras de renombrados artistas del patio que se añaden a la colección del Museo y que estará abierta al público a partir del 5 de mayo, con visitas en horario especial.

En esta exposición se celebran tres donaciones recibidas en el año 2022, entre ellas la primera obra del artista Enoc Pérez que formará parte de la colección gracias a una donación de la Colección Michael Netsky; cuatro obras donadas por la Colección Roderic Steinkamp, entre las que destaca un monumental lienzo por María de Mater O’Neill; y seis obras de la Colección Reyes Veray, incluyendo el icónico portafolio de las Plenas. Esta última fue una colaboración entre Rafael Tufiño y Lorenzo Homar que evidencia la pasión por el arte puertorriqueño compartida por el arquitecto Otto Reyes y Vionnette Veray de Reyes.

De María de Mater O’Neill, Patio, 2001, óleo sobre lienzo, Museo de Arte de Ponce. The Luis A. Ferré Foundation, Inc. Donación de la Colección Roderic Steinkamp. (Suministrada)

“Nuestro compromiso con el arte puertorriqueño ha estado presente desde que el Museo abrió sus puertas en el 1959. Desde entonces, no hemos claudicado en enriquecer nuestro acervo de obras puertorriqueñas, no solo a través de adquisiciones del propio Don Luis y de las futuras administraciones del Museo, sino también gracias a importantes donaciones como ésta que celebramos hoy con esta exposición. Invitamos a todo el público a no perderse esta oportunidad única, a la vez que apoyan con su visita nuestros esfuerzos para retomar las operaciones regulares del Museo, en la medida que sea posible”, dijo Cheryl Hartup, directora de la institución.

“Notas puertorriqueñas: Donaciones recientes a la colección” se presentará en el segundo piso del edificio Anexo del Museo y ha sido posible gracias al apoyo de la Comisión Especial Conjunta sobre Fondos Legislativos de Puerto Rico para Impacto Comunitario.

Para disfrutar esta exposición durante el horario especial y más información sobre el Museo, visite las redes sociales @museoarteponce, la página web www.museoarteponce.org, o llamando al 787-840-1510.