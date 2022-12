El artista plástico puertorriqueño Adrián Badías presenta en el Archivo General de Puerto Rico la exhibición individual “Ulysses, turey de Vizcaya”. La muestra permanece abierta al público hasta el jueves, 29 de diciembre.

Badías estudió historia del arte y arqueología en la Universidad de Princeton y se especializó posteriormente en escultura en l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de París en Francia y en la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Ha expuesto de forma intermitente en Francia (1989 Galerie Crous, París; 1993 Grande Masse des Beaux Arts de Paris), en España (1993 Casa de Velázquez, Madrid; 2015 Galería Charpa, Valencia) y en Puerto Rico (1998 Museo de Arte e Historia; 1999 Museo de las Américas). Reside en Puerto Rico desde el 2015.

Sobre la exposición donde elementos de la vegetación se entrelazan con cuerpos humanos, el propio artista explica:

Adrián Badías expone “Ulysses, turey de Vizcaya” en el Archivo General de Puerto Rico (Suministrada)

“Estas manos hechas a mano y las imágenes que las acompañan dirigen su mirada la una a la otra y entre sí de manera decidida y algo incomprensible. De una a otra van aferrándose o cediendo a la ocasión, negociando el momento. No se sabe muy bien el por qué, ni del todo lo que se trata. Solo vemos su afán serio y críptico en una ocupación aparentemente sin sentido. Imitan diversas instancias de yo conquistando el tiempo y el espacio. Se dejan llevar por la prueba y el error de forma Quijotesca, hasta los voluptuosos lindes de la locura y del aburrimiento. Las series de fotografías que aquí se presentan fueron tomadas en casa y están basadas en el libro Ulysses, turey de Vizcaya, por publicarse aún. Algunos ejemplares se proveen de muestra. Consiste de una serie de fragmentos de texto en inglés extraídos de la Odisea de Homero que aparecen yuxtapuestos a una serie de fragmentos de texto en español extraídos de los escritos de Cristóbal Colón, de su hijo Fernando Colón, y de Fray Bartolomé de Las Casas narrando el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo. En el libro cada texto se ilustra con una imagen. En la exposición cada imagen se ilustra con dos textos. Comencé a trabajar en este proyecto en el 2015 intentado comprender mejor mi realidad actual, mirando hacia el pasado desde las enormes riquezas y ruinas recién creadas. Están emparentados con las esculturas. Y maravilla de maravillas es percibir en nombre de un terreno común el abundante peldaño desde el cual treparse, marcar diferencias interesadas y distancias provechosas, invocando derechos o privilegios de grupo como mejor convenga al beneficio de lo propio, abriendo bien los ojos hacia un lado y cerrándolos con firmeza hacia el otro. Civilizada y monstruosa, así es la Babel que me quita el sueño y me hipnotiza, haciendo eco desde el Expreso Baldorioty al vaivén de las olas: ¨Hora de despertar, que ya ha salido el sol de ayer¨.

El Archivo General de Puerto Rico ubica en el #500 de la avenida Constitución en San Juan.