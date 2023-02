El cantante, músico y compositor Andrés Jiménez, “El Jíbaro”, denunció hoy en su cuenta de Facebook, que se enteró por las redes sociales que ya no sería parte del evento artístico multidisciplinario “La Campechada”, que este año se realiza en Bayamón y que le rinde homenaje al cantante Jesús Sánchez Erazo, conocido como “Chuíto el de Bayamón”.

Según escribió el artista, en agosto de 2022, el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) le solicitó una propuesta musical para participar en “La Campechada” y el 30 de ese mismo mes sometió su propuesta, la cual fue aprobada al día siguiente.

“Nuestro espectáculo sería el 19 de noviembre en la ciudad de Bayamón. En octubre, nos notificaron que el evento había sido pospuesto y que nuestra presentación estaba confirmada para el domingo 19 de febrero 2023 a las 8:00 p.m. en la Tarima Principal”, escribió el artista en su cuenta.

Destacó, además, que se mantuvo en contacto con los organizadores hasta el pasado 11 de enero, cuando “les enviamos el Certificado de Registro Único de Proveedores, emitido por la Administración de Servicios Generales, y requerido exclusivamente para esta contratación”.

PUBLICIDAD

En agosto de 2022, el Instituto de Cultura Puertorriqueña me solicitó una propuesta musical para participar en el... Posted by Andres Jimenez, El Jibaro on Wednesday, February 1, 2023

“Ayer en la mañana, nos percatamos de que estaban transmitiendo una conferencia de prensa para dar detalles del evento. Grande fue la sorpresa cuando nos enteramos por las redes sociales que nuestro espectáculo no era parte del programa”, agregó el trovador, quien explicó que intentó comunicarse con los organizadores del ICP, incluyendo a su director ejecutivo, Carlos Ruiz Ortiz.

“En la tarde, nos llamó una empleada del ICP para informarnos que el evento se estaba coordinando con el Municipio de Bayamón y que nuestro espectáculo no se podía incluir porque ya no había espacio en ninguna de las tarimas… (5 tarimas, dos días de festival)”.

Según el escrito, el artista orocoveño no se esperaba “que me hicieran esta canallada”. “¿Que La Campechada me hiciera una canallada? Eso no me lo esperaba; confié porque creía que el ICP era una institución seria. ¿Será que el anfitrión no quería nuestra participación? ¡Vaya usted a saber! Lo cierto es que nunca he podido cantar en esa plaza. 🇵🇷#MisMaestros”.

“La Campechada” es un evento multisectorial e interdisciplinario que ofrece exposición a los talentos artísticos de Puerto Rico. Además, promueve el desarrollo económico del sector cultural y celebra el arte en todas sus expresiones.

La plataforma, en la que participan artistas plásticos, artesanos, músicos, libreros, organizaciones comunitarias, entidades culturales públicas y privadas, se distingue por promover obras que se inspiren en una figura prominente de las artes. Desde su creación en el 2011, el evento ha sido inspirado en José Campeche, Francisco Oller, Myrna Baéz, Elizam Escobar, Abelardo Díaz Alfaro, Ricardo Alegría, entre otros.

PUBLICIDAD

Este año las piezas comisionadas se inspiran en Jesús Sánchez Erazo, mejor conocido como “Chuíto el de Bayamón”, uno de los cantantes jíbaros más reconocidos y admirados de Puerto Rico, que se hizo famoso por su destreza para el pie forzado.