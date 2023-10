Cuando el dramaturgo Ángel Vázquez se mudó a Nueva York, no tardó en darse cuenta de que las experiencias de los miles de puertorriqueños que habitan en la gran ciudad era un campo de historias esperando a ser contadas.

“Yo me nutro de diferentes medios. Cuando buscas inspirarte, puedes hacerlo con visitas a museos, te puedes inspirar, como hice yo, caminando por las calles de Nueva York, por los barrios latinos. Viendo qué se ha hecho también en los documentales, qué se ha hecho de películas. No quiero repetir lo que se ha hecho anteriormente, estoy tratando de ser original. Son los testimonios orales. Y entonces entra la etapa donde tú buscas cómo conjugar todo lo que fuiste recolectando para entonces llevarlo a un libreto”, explicó sobre el muchas veces complejo proceso que conlleva darle forma a un relato con la intención de llevarlo a escena.

PUBLICIDAD

Su proyecto más reciente se nutre, precisamente, de este acercamiento casi etnográfico de Vázquez a su trabajo. “The Other Side Story” nace para ser lo que el dramaturgo describe como la “antítesis” del popular musical “West Side Story”, que ha sido llevado a la pantalla grande en dos ocasiones, la más reciente dirigida por Steven Spielberg. La historia harto conocida del musical ha sido criticada por muchos años por la visión violenta que presenta de migrantes puertorriqueños e italianos en la urbe de Nueva York.

“Y no es que no fuera cierto, es que es la única cara nuestra que presentaba. Y en esta nueva versión como que trataron de tirar la toalla y vamos a ponerlos a cantar el himno, pero de pronto todo eso desaparece y volvimos a lo mismo, a sacar la cuchilla y a sacar la pistola. Y se queda en eso”, sostuvo Vázquez.

Con una extensa y destacada carrera tanto en teatro como televisión, Vázquez confesó que a este punto de trayectoria se ha convertido en un “actor antisocial”, pues su enfoque por los pasados años ha sido la creación de piezas en las que actúa por su cuenta, interpretando a varios personajes en diversos monólogos. Este, también, es el caso de “The Other Side Story”.

“Esta es una obra compleja porque pretende ser épica, porque recoge muchos años. A través de la obra el personaje principal, que está cargado de prejuicios contra los ‘nuyoricans’, va educándose, descubriendo todas estas historias fascinantes, diversas, porque una tiene que ver con educación, otra que tiene que ver con la raza, y así vamos aprendiendo. El resultado es un tributo, es un tributo a todos esos hombres y mujeres que a través de tantos años lucharon por mantener su esencia puertorriqueña”.

PUBLICIDAD

Para poder preparar su proyecto más reciente, Vázquez contó con el apoyo de Centro de Estudios Puertorriqueños (CENTRO) de CUNY en Hunter College y su importante archivo histórico, donde pudo estudiar los inicios de la comunidad boricua en Nueva York a través de documentos, películas, documentales y otros materiales. A principios de 2022, Vázquez fue seleccionado como artista residente del CENTRO, siendo el primer receptor de la beca que acompañó a su residencia.

Aunque ha llevado iniciativas similares a los escenarios, Vázquez reconoce que la complejidad de su nuevo proyecto puede ser un poco más fuerte.

“Actoralmente, yo creo que este puede ser el reto más grande de mi vida. Yo llego a Nueva York y yo no soy el muchacho de 20 años que dice ‘me voy a comer el mundo y voy a hacer todas estas audiciones’. Yo llegué allá, los compañeros me dijeron que consiguiera un agente y yo dije que no. Es que yo vengo a hacer mi teatro, ya yo tengo un nicho. Es lindo hacer una obra en Broadway, pero no es lo que yo busco. Yo busco seguir creando conciencia, educando, entreteniendo y uniendo a los puertorriqueños y, a su vez, a todo el que pueda ver la obra”, dijo.

“The Other Side Story” ya se ha presentado en varios escenarios a través de Estados Unidos y se estará llevando al Boston College el 16 y el 19 de noviembre. Actualmente, Vázquez está planificando presentar la obra en San Juan a finales de mayo con música en vivo.