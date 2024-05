Día de Star Wars: ¿Por qué el 4 de mayo se celebra el “May the force be with you”?

Desde su debut en 1977, Star Wars ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las sagas cinematográficas más influyentes de todos los tiempos. Pero, ¿cómo surgió la tradición de celebrar el “May the 4th be with you”?

¿Por qué el 4 de mayo se celebra el “May the force be with you”?

La leyenda cuenta que fue en 1979, cuando el Partido Conservador británico envió una nota de felicitación a Margaret Thatcher, recién investida como primera ministra del Reino Unido.

En un ingenioso juego de palabras, la carta rezaba: “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”, haciendo un juego fonético entre la fecha y la famosa frase de la saga “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

Desde entonces, el 4 de mayo se ha convertido en una fecha sagrada para los seguidores de Star Wars en todo el mundo. La similitud fonética entre “May the force” y “May the 4th” es la clave de esta curiosa celebración, que ha sido adoptada por fanáticos y reconocida incluso por la Casa Blanca.

Lo que comenzó como un juego de palabras en el Reino Unido se ha convertido en un fenómeno global. Cada año, el Día de Star Wars es una oportunidad para que los fanáticos se reúnan, disfruten de maratones de películas, se disfracen de sus personajes favoritos y participen en eventos y actividades temáticas.

Desde ofertas especiales en productos y juegos de Star Wars hasta eventos comunitarios y proyecciones en cines, el 4 de mayo es un día para celebrar la pasión y el legado de esta icónica franquicia galáctica. Así que la fuerza te acompañe en este día especial y ¡que viva Star Wars!