El talento extraordinario de Steven Spielberg y la eficacia e integridad del escritor Tony Kushner más que justifican que el próximo 9 de diciembre tengamos una nueva adaptación del musical “West Side Story” en los cines de la Isla.

Cada encuadre de este filme es evidencia de que este material definitivamente apasiona a estos dos artistas. Spielberg en particular se entrega de lleno ante la idea de que este es el primer musical de su filmografía. Cada composición y movimiento de cámara coquetea con ser una obra maestra creada por un cineasta que tiene un sinnúmero de cosas que expresar con este filme.

Aún así, la figura clave aquí para poder decir que esta versión supera por mucho la primera película es el guionista. Su primer triunfo es no usar el material original como un texto sagrado. En esta versión los adolescentes que forman parte de los Jets y los Sharks, dos gangas que están en conflicto por un arrabal en declive en la parte oeste de Manhattan en 1957, preservan su humanidad.

Esta simple decisión previene que ninguno de los personajes en pantalla pueda ser reducido a un arquetipo o una caricatura. Spielberg asiste esto escogiendo actores que son creíbles, tanto como adolescentes que se las buscan en la calle, como artistas destacados en un extravaganza musical para la pantalla grande.

Más importante aún, los ajustes grandes y pequeños al guion abren el espacio para que cada uno de los personajes puertorriqueños tengan la oportunidad de preservar su dignidad. Tanto Kushner como Spielberg se lanzan de lleno al contexto sociopolítico del conflicto principal cuyo motor es un prejuicio racial innegable. Aquí los boricuas no son una amenaza simplemente por haberse trasladado de la isla a las calles de Manhattan. La trama dicta que inevitablemente sean parte de un conflicto que explota en violencia, pero eso no excluye que se les presente como una clase trabajadora que valora su núcleo familiar y que no para de luchar por sus sueños.

De hecho, aunque ninguno de los dos bandos de este conflicto son demonizados, lo cual logra que esta versión sea infinitamente más interesante, las inclinaciones políticas de Kushner y Spielberg quedan bastante claras en dos momentos clave de la película. Uno sucede después del primer choque entre los Jets y los Sharks, con los puertorriqueños cantando la versión de La Borinqueña de Lola Rodríguez de Tió (también llamado Himno revolucionario) frente a un mural de una bandera de Puerto Rico con una cita de Pedro Albizu Campos. Más tarde en el filme, un personaje dice “Tarde o temprano, los gringos lo matan todo” y no hay nadie que le pueda llevar la contraria.

Todo esto eleva el material original, pero nada puede salvar al filme de las debilidades que están atadas a su romance central. La tragedia del idilio entre Tony y María, literalmente es el mismo que el de Romeo y Julieta. Cuando hay que encarrilar la trama hacia su desenlace trágico, lo trillado de las maquinaciones de Shakespeare choca de lleno con la sensibilidad de los números musicales y con la propuesta moderna de la primera sección.

Ariana DeBose, como "Anita" y David Álvarez como "Bernardo" en una escena de la nueva versión cinematográfica de "West Side Story". (Suministrada)

Antes de llegar a esa sección Ansel Elgort y Rachel Zegler logran darle una inocencia dulce y genuina a este romance. La verdadera tragedia es cómo esto es aplastado por las maquinaciones obligatorias de la trama. Esto es tan fuerte que logra que la posición particular de la canción “I Feel Pretty” registre como cínica. Una nota totalmente discordante con el resto de la película. La noción de que el amor lo puede todo, aun cuando tu novio es el que mató a tu hermano, es una de las convenciones anticuadas que simplemente no van con el resto de la sensibilidad moderna del filme.

Resulta curioso que no se haya hecho un ajuste a esa sección de la historia, pero sí un sinnúmero de cambios para acomodar a Rita Moreno en un rol nuevo. Su presencia en el filme es una navaja de doble filo. Como Valentina, una figura maternal para Tony y el resto de los Jets, Moreno tiene uno de los momentos más lindos del filme y prueba que su carisma no ha disminuido ni un poquito desde que interpretó Anita en la versión original. Aquí ese rol le toca Ariana DeBose. La actriz empuja el personaje a lugares nuevos e interesantes y su talento para las secuencias musicales es indiscutible, pero aún así no logra salir de la sombra de la versión de Moreno.

Aunque este “West Side Story” evidentemente sigue siendo imperfecta, el talento y la pasión de Spielberg y todo su equipo de producción se asegura que esta se convierta fácilmente en la adaptación superior y más compleja del musical de Broadway.