A pesar de que la clase artística atraviesa un momento crítico a causa de la pandemia, el viernes fue un día de mucha alegría y satisfacción para el productor de teatro Florentino Rodríguez, luego de que entregara unas 1,200 cajas de alimentos a personas que se dieron cita en el Estadio Roberto Clemente Walker, en Carolina.

Si bien es cierto que el productor de la compañía Aragua pudo haberse quedado de brazos cruzados en su hogar en lo que transcurre el periodo de pandemia que ha afectado la industria de los eventos y el teatro en general, Rodríguez utilizó su dinamismo y voluntad para ayudar a personas que atraviesen por situaciones de escasez económica.

Por eso, al ver que había unos fondos federales para emplearlos en la donación de alimentos, este productor con más de tres décadas de trayectoria hizo su parte para también contribuir en la logística de la repartición y hacerlo desde su pueblo, Carolina.

PUBLICIDAD

“Había visto comunidades e iglesias que repartían alimentos. Al yo ser una compañía de teatro sin fines de lucro, me enteré que podía solicitar. Al no poder trabajar ni tener nada qué hacer, se me ocurrió construir una idea y presentar una propuesta a Caribbean Products, y me la aprobaron”, expresó Rodríguez, a quien le otorgaron inicialmente unas 630 cajas de alimentos surtidos y posteriormente 1,200.

Aún cuando el llamado a la ciudadanía, que hizo a través de las redes sociales, era para comenzar la repartición a las 11:00 a.m., ya desde las 5:00 de la madrugada comenzaron a llegar cientos de autos al estacionamiento del estadio, que se fueron poniendo en turno para recibir la caja de alimentos surtidos, que incluía variedad de vegetales, carnes y leche fresca. Por tal razón, la repartición comenzó antes de las 10:00 y en menos de una hora se habían agotado. Desafortunadamente, otros cientos de personas tuvieron que partir sin poder alcanzar alimentos.

“Eso le parte el alma a uno. Hay mucha gente que está pasando necesidad, incluyendo a la clase artística del país. No tienen la cantidad de trabajo que tenían antes y nos estamos ayudando. Creo que de lo poquito que uno tiene hay que compartirlo. Veo la felicidad de la gente que se llevan esa caja llena de alimentos y hasta con carnes, wao. Aragua además de producir teatro está cumpliendo una función social”, dijo al aclarar que esta repartición no se limita a los residentes de Carolina.

“Aquí llegan las personas y no le preguntamos de dónde vienen, ni sexo ni religión ni color, ni residencia. La caja se la entregamos y se van. Eso sí, tuvimos que limitarlos a una caja por auto”, expresó Rodríguez, quien se prepara para repetir esta iniciativa durante los próximos viernes del mes de octubre en el mismo lugar, luego que se le aprobaran más fondos con este propósito.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el productor teatral, en esta encomienda no está solo, pues colegas actores y actrices a los que ha convocado se han unido a esta iniciativa de voluntariado, que ayer se celebró por segunda ocasión. En la primera entrega, contó con Alba Nydia Díaz, Sonia Valentín, Marcos Carlos Cintrón, Jonathan Cardenales, Wanda Sais y Jorge Luis Ramos, entre otros. Además, aclaró que ayer, al adelantarse la entrega, otros colegas no pudieron llegar, pero que ya hay otros apuntados para las próximas.

De hecho, Cardenales también estuvo presente al considerar que aparte de ser artistas, ellos están para servir. “Somos servidores del pueblo y donde nos necesiten tenemos que estar. Es un compromiso que no solo tengo conmigo, sino con el pueblo. A mí donde quiera que me necesiten, ahí estaré. Es sumamente importante que nos reunamos y ayudemos a los menos favorecidos. Estamos aquí para dar la mano y unirnos en fuerza y mente, pues para esto se necesita mucha logística, ya que son muchas las personas que llegan a recoger alimentos. Es un trabajo bajo el sol extenuante, así que se necesita tener la mente y el cuerpo para bregar con eso. Hoy la fila era impresionante de carros. Siempre necesitamos más personas para agilizar el proceso”, manifestó el actor.

“Yo coordino con el municipio de Carolina para que me ayude con el estacionamiento, a montar la infraestructura y la logística porque yo necesito las máquinas de los ‘fingers’ para bajar las cajas de los camiones, nos ponen carpas y sillas. Contamos con la presencia de la guardia municipal y una empleomanía, todos esos recursos nos los provee para yo poder repartir esas 1,200 cajas”, explicó el productor, por su parte.

PUBLICIDAD

Con deseo de hacer teatro

La obra teatral “Un Cariñito Extra Large”, con Víctor Alicea y René Monclova, fue su más reciente producción que subió a escena a principios de marzo cuando se paralizó todo a causa de la pandemia, y que incluso ya estaba vendida en los teatros de Fajardo y Vega Baja. No obstante, Rodríguez manifestó que tiene planes de reponerla el año entrante.

Por lo pronto, se prepara para lo que será la primera producción teatral en la modalidad Drive-In en el estacionamiento del Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina, con el tradicional nacimiento viviente, que antes se presentaba en el Museo del Niño. Con una escenografía y sobre una tarima, el público podrá verlo desde sus carros desde el 25 al 30 de diciembre de 2020. Esta contará con la actuación de Lynnette Torres, Braulio Castillo, Rafael José, Jonathan Cardenales, Jorge Luis Ramos, Cristina Soler y Cristina Sesto.

Asimismo, adelantó que creará un proyecto para celebrar el 40 aniversario del Centro de Bellas Artes que es en marzo, y en el que incluirá a las actrices Sonia Valentín, Alba Nydia Díaz y Marilyn Pupo.