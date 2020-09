La solidaridad entre los seres humanos es una defensa infalible para resistir las adversidades. Es por ello que el maestro del arte puertorriqueño, Antonio Martorell gesta una iniciativa solidaria a beneficio de la recuperación de la actriz y presentadora Marisol Calero.

Tan pronto se enteró que la artista -que permanece recluida en el Hospital Hima San Pablo en Caguas- deberá ser trasladada la próxima semana a un Centro Integral de Rehabilitación Neurológica en la Florida y se requiere la suma de $100 mil para su recuperación, Martorell quiso ser un ente activo de ayuda para su amiga.

El artista creará un retrato a la primera persona que done $5 mil a la campaña “Únete a la recuperación de Marisol Calero” que realiza la productora Ivonne Class, junto a la familia y amigos de Calero para iniciar el proceso de rehabilitación de la actriz en el centro neurológico en el estado de la Florida. La campaña fue creada esta semana a través de Gofundme para lograr unos fondos que permitan el traslado y las terapias en Estados Unidos.

Martorell conoce desde pequeña a la presentadora de “La Movida” de Mega TV, que que ha sido operada en cuatro ocasiones a causa de dos aneurismas en su cerebro. Su relación con la actriz trasciende el tiempo como amigo de los padres de la artista, con quien se ha relacionada en diferentes etapas.

“La conozco desde que era una muchachita. Hija de mi gran amiga Marta Font y el licenciado Calero. He estado muy pendiente a todo lo que está sucediendo con su salud. Marisol es una mujer sumamente solidaria y uno tiene que serlo ahora con ella también. Cuando leí que había esta idea de recaudar fondos, dije ‘tengo que contribuir’. Me surgió la idea de hacer un retrato pandémico, porque desde que empezó la pandemia he estado haciendo eso en el taller. La gente me envía una foto o varias fotografías y selecciono la mejor para el propósito artístico y hago el retrato. Esta vez será un retrato especial porque será a beneficio del tratamiento que tanto necesita nuestra querida hermana. La obra será para la primera persona que haga la donación y responda al llamado”, explicó el Martorell, quien añadió que tiene una lista de espera de personas que le han solicitado un retrato pandémico, según bautizó la muestra.

Martorell ha aprovechado el tiempo de la crisis sanitaria para mantenerse activo en su taller en Ponce, mediante la realización de retratos de personas que le solicitan una obra. Lo comenzó en un principio con su nieta, Mariola y sucesivamente lo trasladó a otros miembros de su familia y amistades.

Previo a sus creaciones en la pandemia, el pintor narró que Calero le solicitó un retrato de ella junto a la productora Class y su mascota.

Retrato de Ivonne Class y Marisol Calero creado por Antonio Martorell.

La primera persona que responda al llamado de Martorell para realizar la donación de $5,000 deberá comunicarse al 787 502-4971 para conocer el proceso e iniciar los trámites para la realización de la obra artística. El artista aclaró que el donante solo tiene que enviar una foto a través de un correo electrónico o vía celular y “voy manos a la obra, los demás que están en lista que esperen”.

La productora Class, explicó el jueves que en la etapa en la que se encuentra Calero no hay tiempo que perder para iniciar su proceso de recuperación.

“Los doctores explican que en la fase de rehabilitación no hay tiempo que perder. Tiempo que se pierde no se recupera. Hay que actuar a tono con eso para que ella pueda tener la mejor calidad de vida. Marisol ha mostrado unos avances que los mismos médicos se han sorprendido, pero necesita estar en unas facilidades donde ella puede desenvolverse y echar hacia adelante”, indicó.

Martorell, por su parte, confía en que la actriz pueda alcanzar una recuperación plena.

Calero cumplirá años este domingo, 13 de septiembre y para celebrar su trayectoria se transmitirá a las 9:00 p.m. un especial televisivo por Mega TV para recaudar fondos para su recuperación. El programa será producido por Milly Cangiano y contará con la participación de varios artistas.