La actriz y presentadora Marisol Calero será trasladada la próxima semana a un Centro Integral de Rehabilitación Neurológica en la Florida, luego de haberse sometido ayer a una cuarta operación para embolizar un aneurisma en el lado derecho de su cerebro.

Calero, quien permanecerá en observación al cuidado del neurocirujano Juan Ramos Acevedo y el equipo médico en el Hospital HIMA San Pablo en Caguas, podrá ser trasladada entre el próximo lunes y martes al centro de rehabilitación en Florida, según informó la productora Ivonne Class.

Class precisó que la operación de ayer a la que fue sometida Calero para bloquear el segundo aneurisma en el lado derecho del cerebro fue más extensa y complicada de lo previsto, pero fue satisfactoria por lo que le permitiría a la actriz iniciar cuanto antes su proceso de rehabilitación, vital para su recuperación plena.

“La operación de Marisol de ayer estaba prevista. Cuando ella tuvo el percance súbito de salud, nos informaron que tenía dos aneurismas espejos, que es que el mismo que está en lado izquierdo está en lado derecho. No es tan común, pero se ve. Las posibilidades de que cuando un (aneurisma) sangra, sangra el otro son altas. Era necesario embolizar el aneurisma para minimizar el riesgo de una hemorragia. Esta operación era importante para su cuadro clínico en la isla y encaminarnos a comenzar su rehabilitación en un centro neurológico en Estados Unidos. La atención que ha recibido Marisol por parte de los médicos es de primera. Nos vamos a Estados Unidos porque no hay en Puerto Rico las facilidades de un ‘neuro rehab’ que pueda atender las terapias que ella específicamente necesita”, explicó la productora, que añadió que la supervisión y los cuidados médicos de la presentadora de “La Movida” de Mega TV serán bajo la tutela de los médicos puertorriqueños.

Para poder iniciar el proceso de rehabilitación de la actriz, la productora, la familia de Calero y allegados iniciaron ayer una campaña de recaudación, titulada “Únete a la recuperación de Marisol Calero” a través de Gofundme para lograr unos fondos que permitan el traslado a Estados Unidos.

La campaña tiene la finalidad de recaudar $100,000 destinados a la recuperación de la actriz.

Los amigos y familiares de nuestra querida MARISOL CALERO FONT hemos creado esta campaña para unir esfuerzos y colaborar... Publicado por Ivonne Class en Miércoles, 9 de septiembre de 2020

Class aclaró que la actriz ha recibido por parte del equipo de profesionales de la salud en la isla, terapias de habla, músico-terapias, sesiones psicológicas por televisitas para fortalecer el ánimo y que en la medida se inicie el proceso de rehabilitación será el progreso de salud de Calero.

“Marisol ha tenido ángeles en su camino y me siento muy esperanzada de volver a tener a la Marisol que todos queremos. Los doctores explican que en la fase de rehabilitación no hay tiempo que perder. Tiempo que se pierde no se recupera. Hay que actuar a tono con eso para que ella pueda tener la mejor calidad de vida. Marisol ha mostrado unos avances que los mismos médicos se han sorprendido, pero necesita estar en unas facilidades donde ella puede desenvolverse y echar hacia adelante”, indicó Class, quien se mantiene confiada en la recuperación plena de Calero.

En cuanto al estado anímico de la actriz, la productora reveló que Calero está consciente de todo su proceso de salud, lo que implica su rehabilitación, los retos que le toca afrontar y aseguró que “tiene un deseo inmenso de seguir luchando y muchas ganas de vivir”.

La productora agradeció a todas las personas que donaron sangre y plaquetas cuando se hizo el llamado en agosto, porque gracias a ello, muchos pacientes en la isla se beneficiaron con las cientos de donaciones.

La actriz cumplirá años este domingo, 13 de septiembre y para celebrar su trayectoria se transmitirá a las 9:00 p.m. un especial televisivo por Mega TV para recaudar fondos para su recuperación. El programa será producido por Millie Cangiano y contará con la participación de varios artistas.