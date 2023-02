Era el 1961, cuando el artista plástico Antonio Martorell fue llevado hasta la sede original del Museo de Arte de Ponce (MAP), en el número 70 de la calle Cristina, una antigua casa estilo colonial español construida en el siglo XIX y localizada en centro urbano de la ciudad de Ponce.

Hasta allí lo llevó su querido amigo Félix Aguayo, al saber acerca del interés que tenía de ir a estudiar pintura a Madrid, España, con la intención de que su tío lo conociera y por si quizás lo pudiera ayudar.

“Me monté en el carro de mi amigo con cuadros que yo había hecho recientemente, muchos de los cuales, o casi todos, tengo que confesar, no eran gran cosa. La verdad es que era un aficionado, con muy pocos estudios profesionales. Había hecho era una carrera que no tenía nada que ver con el arte, pero sí había dibujado y tomado algunas clases aquí y allá”, narró Martorell mientras se remontaba a lo que sería ese primer encuentro con el líder novoprogresista y fundador del MAP, don Luis A. Ferré.

PUBLICIDAD

Lleva intacto el recuerdo en su memoria. A primera vista, don Luis estaba colgando un cuadro de un desnudo femenino trasero de Sorolla. “Bellísimo cuadro. Todavía está en la colección del Museo y lo veo cada vez que voy, y lo celebro muchísimo”, manifestó.

Con camisa de mangas y martillo en mano, estaba colgando ese cuadro en el mismo salón donde ahora cuelga su retrato “Visiones de Proteo”, que 30 años después le realizó el referido artista plástico puertorriqueño. Esa acción se vio interrumpida para recibir a Martorell de una manera muy atenta, que descansó en ese momento el cuadro en el piso, para de inmediato, con voz potente, solicitarle ver las obras que llevaba.

“Le enseñé lo que tenía muy tímidamente, porque no era nada para vanagloriarse. Lo miró detenidamente y preguntó, ‘¿qué tú quieres hacer?’, ‘Quiero ser pintor, quiero pintar’. ‘¿Qué quieres hacer sobre eso?’ ‘Quiero estudiar’. ‘¿Dónde?’ ‘Pues en Madrid’. Me miró y me dijo, ‘qué tal si pasas por mi oficina la semana que viene y recoges un cheque para que te vayas a estudiar un año a Madrid’”, narró a la vez que dijo que inmediatamente aceptó, sin dejar de sorprenderse ante la inesperada respuesta, que describió como “una contestación tan entusiasta e inmediata”.

A la semana siguiente, Martorell fue, buscó el cheque, compró su pasaje para Madrid y el resto es historia. Tres décadas después, surgió la petición que le hiciera el propio exgobernador de Puerto Rico, por una iniciativa que surgió de su hija Rosario Ferré.

PUBLICIDAD

Antonio Martorell (Puerto Rico, n. 1939), Visiones de Proteo, 1992, óleo sobre panel de cedro, Museo de Arte de Ponce. The Luis A. Ferré Foundation, Inc. (92.1901). Trabajo de enmarcado en madera de acacia oscura realizado por Roberto Antonio Cortés. Fotografía por Milton Ramírez Malavé. (Suministrada)

“Ya habían pasado muchos años. Ni él era el mismo ni yo tampoco. No fue fácil. Acordamos vernos y me expresó su deseo de su retrato”, indicó mientras contaba las innumerables caricaturas que ya le había hecho bajo su incumbencia como gobernador y después de su cargo, que eran de carácter político y ningunas de ellas favorecedoras. Sin embargo, la petición de Ferré fue clara: “Quiero un retrato que vaya más allá, que sea una obra de arte con toda la complejidad, con todas las riquezas de un retrato al óleo”.

“Bueno don Luis, eso no va a ser fácil, porque usted sabe cómo soy yo y usted sabe cómo es usted”, y asumió el riesgo de lo que eso podía significar para ambos. Después de algunos bocetos preparatorios y obra final, el resultado fue uno enriquecedor para ambos protagonistas.

Esa obra precisamente será expuesta, en honor al natalicio de don Luis A. Ferré, en el mismo lugar donde tanto el artista y él se conocieron, a partir del viernes, 17 de febrero, que hoy día es la estructura que alberga el Centro Cultural de Ponce Carmen Solá de Pereira, en donde se presentará este proyecto expositivo hasta el 14 de mayo de 2023, bajo el nombre: “Visiones de Proteo: Ferré y Martorell en la calle Cristina”.

“Debo decir que he tenido pocos, si algún modelo de retrato, tan entusiasta y colaborador como lo fue él. Si miras bien, no es un retrato halagador. No es un retrato donde el pliegue de la corbata y el brillo del pinche de perla en ella, se ven impecables, ni que tenga un parecido a que lo han sometido a una cirugía plástica. Nada de eso”, señaló el pintor, escultor, periodista y escritor.

PUBLICIDAD

La muestra, organizada por Iraida Rodríguez-Negrón, curadora del MAP, incluye ocho bocetos preparatorios y la impresionante obra de Martorell, un políptico de gran formato de la efigie de don Luis A. Ferré, presentado por primera vez al público en el año 1992.

“Él estuvo pendiente en cada sesión. Él miraba el cuadro y me animaba a que fuera más expresivo. Me decía ‘dale duro, yo quiero que eso tenga toda la fuerza del retrato que tú puedes hacer. Y pa’ lante. Me sentía totalmente apoyado, en libertad de hacer lo que había que hacer sin cortapisa alguna. Así que fue una colaboración muy grata, muy arriesgada y el resultado está ahora a los ojos de todos”, relató acerca del proceso que duró varios meses y que comprendió de varias visitas en diversos lugares, incluyendo su taller en Cayey y la residencia de Ferré en Guaynabo.

“Durante todo el tiempo que posaba conversábamos de todo, del arte, la historia, que ambos somos entusiastas de la historia del arte, nos fascina. Hablábamos de política, a calzón quita’o y broméabamos. Nos reíamos el uno del otro y de nosotros mismos. Todo el proceso fue una larga y rica conversación, llena de matices, con chispa y chistes, porque él tenía un gran sentido del humor”, dijo mientras resaltó también que como un subproducto significativo del proceso del retrato a don Luis, establecieron y desarrollaron una relación diferente que jamás se hubiese dado sin esa colaboración mutua. “De ahí en adelante nuestra relación fue otra”.

Cabe destacar que el evento de apertura el próximo viernes dará inicio a las 6:00 p.m. con un cóctel de apertura que contará con la participación especial de Martorell y que estará abierto a todo el público que interese asistir. Allí el artista dijo que dedicará personalmente, a quienes adquieran una gráfica multiejemplar de edición limitada de ‘Visiones de Proteo’, firmada y enumerada.

PUBLICIDAD

“El producto de la venta de ese cartel gráfico va a ir íntegro a los fondos de los gastos operacionales del museo porque la idea es ayudar a quien nos ha ayudado tanto. Ni Ponce ni el país sería lo mismo sin ese valioso museo, que permanece cerrado todavía por los daños sufridos por el terremoto que azotó a nuestra región”, dijo Martorell.

“El hecho de que él me diera una beca para estudiar fue un paso definitivo en mi vida. Y luego al reencontrarlo para el retrato, pues fue también un evento importante en mi desarrollo como artista, porque no fue un retrato fácil ni para él ni para mí. Fue un extraordinario reto”, sentenció.

El Centro Cultural de Ponce Carmen Solá de Pereira está abierto al público de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Si interesa visitar la exposición puede llamar al 787-841-8044 o 787- 607-5112 o escribir a: centroculturalponce@gmail.com al Museo de Arte de Ponce al 787-840-1510, acceder a las redes sociales @museoarteponce o a la página web: www.museoarteponce.org.