Tras el repentino fallecimiento del actor, director y dramaturgo Dean Zayas el pasado 3 de febrero, el luto se extiende en la clase actoral del país ante la muerte ayer de la actriz y animadora Luz Odilea Font.

La artista de 93 años murió por causas naturales en el hogar Hilos de Plata de Guaynabo, según confirmó su hija Wanda Font a El Nuevo Día. Luego de conocer la noticia, algunos actores y actrices lamentaron su deceso y recordaron momentos inolvidables.

“Cuando supe me sorprendió y sigue siendo triste. Se nos están yendo nuestros verdaderos talentos”, manifestó a El Nuevo Día el recordado actor de telenovelas y teatro, animador y locutor, Luis Daniel Rivera, quien acto seguido rememoró las veces que trabajó junto a Luz Odilea Font.

“Trabajamos juntos en varias obras de teatro y en telenovelas, pero fue en el Super Show Goya, donde estuvimos uno al lado del otros por más de cinco años. Ese programa se producía en Puerto Rico pero se pasaba por toda la televisión latina de Estados Unidos y por eso recibimos premios en Chicago, Nueva York y Miami”.

El recordado galán de telenovelas de los años 80 coincidió en destacar la personalidad de la actriz y animadora. “El recuerdo que tengo es que ella era maravillosa. Toda una dama, una señora, una persona que no hablaba mal de nadie y con un espíritu muy alegre. Le envío mi pésame a su famlia pues tuve la oportunidad de conocerla y compartí varias ocasiones con su esposo”.

Luis Daniel Rivera aprovechó la ocasión para expresar que, aunque se encuentra retirado, lamenta que los actores dramáticos del país no tengan la oportunidad de exponer su talento ante las cámaras de la televisión local. “La clase artística necesita talleres para trabajar. Me da tristeza que no haya trabajo para el actor dramático, para las nuevas generaciones de talentos. Estoy en mi retiro, pero los actores siempre estamos latentes”.

Foto de archivo del actor de teatro y televisión y locutor Luis Daniel Rivera, quien laboró por cinco años con Luz Odilea Font en el "Super Show Goya". JOSE.MADERA@GFRMEDIA.COM (Jose R. Madera)

“Luz Odilia Font fue mi compañera y guía muchas veces en mis tempranas telenovelas por Telemundo. Dama elegante e irreprochable, eternamente enamorada de su esposo Luis Font, madre y abuela ejemplar, nunca tuvo una palabra ofensiva para nadie. ¡Hasta pronto, amiga!”, escribió la actriz Johanna Rosaly en su cuenta de Twitter.

El actor José Brocco también le dedicó unas palabras a la veterana actriz. El intérprete trabajó por muchos años en el Taller Dramático de Radio de WIPR junto a Font.

“Primera actriz, amiga, maestra, compañera, mujer luchadora, leyenda… ¡hasta siempre! Descanse en paz, Luzo”, sostuvo el actor.

La comunicadora y actriz Miriam Solainne, por su parte, resaltó lo afortunada que fue al poder trabajar con Font y otras figuras importantes en las artes escénicas del país.

“Esta noche pienso en mi gran fortuna de haber podido coincidir profesionalmente con las figuras que marcaron una época dorada en la historia del mundo de espectáculos de Puerto Rico. Grandes mujeres y hombres, que conformaron el tiempo más fértil del mundo del espectáculo local. Hace apenas dos días partió Dean Zayas y hoy nos toca despedir a la veterana de las tablas, Luz Odilia Font Luz Font. Guardo recuerdos inolvidables de ambos, y miro con nostalgia esa raza de seres que dejan un legado inigualable en nuestras tablas y en nuestra historia. Bendita vida, cuánto para agradecerte… Toda la luz en su viaje de luces y colores para ambos, sosiego y paz, en el corazón de sus familias. Hasta la eternidad, Luzo…” escribió en su cuenta de Facebook.