El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) celebra, el 30 de abril, el 1 y el 2 de mayo, una nueva edición del tradicional mercado Timbiriche, Feria de Arte y Diseño. En el horario de 12:00 del mediodía a 5:00 p.m. se recibirá al público los tres días para que puedan hacer la compra de obsequios para la festividad que se avecina.

En la edición dedicada a las madres, el público tiene la oportunidad de apreciar de la mejor forma las creaciones de una veintena de artistas y diseñadores. La Tienda MAC junto a otros artistas y diseñadores, estarán presentes con sus creaciones originales en un lugar amplio y al aire libre, siguiendo las medidas de prevención y seguridad necesarias en este periodo.

Te esperamos en Timbiriche, Feria de arte y diseño en la edición Madres este próximo fin de semana desde las 12:00pm... Posted by Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico on Wednesday, April 28, 2021

La décima edición de la feria de diseño multidisciplinario y artes plásticas que se celebra en la sede histórica de Santurce cuenta con el trabajo de productores del país que presentarán la diversidad de sus creaciones artísticas de joyería, arte contemporáneo, cerámica, indumentaria, objetos utilitarios y complementos de vestir, entre mucho más.

La entrada a la Timbiriche es gratis. Para información llama al 787-977-4030.

MADMi celebra a mamá junto a Modo Consciente

Por otro lado, el Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi), en colaboración con el colectivo de mujeres Modo Consciente, llevará a cabo el “I Love Mami Pop Up Shop”, este sábado, 1 de mayo.

Durante el evento las personas podrán adquirir mercancía diseñada en Puerto Rico, incluyendo ropa de niños, mujeres y caballeros, zapatos, joyería, trajes de baño y artículos de cuidado personal, entre otros productos de las siguientes marcas del colectivo: Aida, Concalma, Esther, Luca, Isleñas, Knot Predictable, MARIMU, Muns, Sally Torres Vega, Vigo, Yayi, Materia Madura y Francés Bonet Studio.

En el evento, que se extenderá de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., se observarán todas les medidas de higiene y distanciamiento social establecidas por las organizaciones de la salud. Los interesados en visitar el evento podrán hacerlo libre de costo.

Durante el evento a celebrarse en el Museo de Arte y Diseño de Miramar, las personas podrán adquirir mercancía diseñada en Puerto Rico, incluyendo ropa de mujeres y caballeros, zapatos, joyería, trajes de baño y artículos de cuidado personal, entre otros.

“Como una entidad que inspira a través del arte y el diseño, nos unimos a Modo Consciente por tercera ocasión para promover el diseño en todas sus facetas, apoyando la industria creativa local y lo más importante celebrar a todas las madres”, expresó Nicole Pietri, directora del MADMi.

Modo Consciente, es un colectivo que agrupa a una diversidad de marcas establecidas por mujeres que busca diversificar la industria creativa local mediante la promoción de productos locales fabricados con consciencia. “Los asistentes a nuestro ‘Pop Up Shop’ podrán adquirir productos no solamente bellos y en tendencia, si no que estarán apoyando la industria local y la moda justa, dos elementos que son sumamente importantes en los momentos que vivimos. Crear colaboraciones como la que hemos establecido entre el MADMi y Modo Consciente, nos brinda la oportunidad de impulsar la industria creativa local”, comentó Karla López del colectivo Modo Consciente y la marca Isleñas.

Para información, accede a www.madmi.org o sigue las redes sociales del MADMi.