El Día Internacional del Orgullo LBTTQ+, también conocido como Día de Orgullo Gay se celebra cada año el 28 de junio y está constituido por una serie de eventos que los distintos colectivos realizan para luchar por la igualdad y respecto de la comunidad.

Puerto Rico no es la excepción. Ayer fue la trigésima edición de la Parada de Orgullo Gay de San Juan, que este año se transformó en una extensa caravana por la situación del coronavirus. El evento tuvo origen en el Estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey, y culminó en el Último Trolley, en Puntas Las Marías.

Desde tempranas horas de la mañana de ayer, domingo, hasta hoy, varias figuras de la clase artística de la isla han aprovechado para -a través de sus redes sociales- enviar mensajes de amor, respeto y apoyo.

“Recuerden que #pride no termina hoy. Junio, mes de orgullo, es solo un recordatorio para que estés orgullos@ de quien eres todo el año. Muchísimas gracias también a todas esas familias, amig@s y empresas que toman prestados nuestros colores y nos celebran este mes… esperamos poder contar con ustedes todo el año también”, escribió el maquillista profesional y presentador de Wapa Televisión, Bryan Villarini.

PUBLICIDAD

La actriz y comediante del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo, Lizmarie Quintana, también publicó una fotografía con un maquillaje inspirado en el arcoíris. “#lesbianpride #orgullo #pridemonth”, fueron los “hashtags” que la intérprete utilizó para acompañar la imagen.

Otra exponente que sorprendió a sus seguidores fue Kany García, luego de publicar una foto de su boda con la entrenadora personal Jocelyn Troche. En enlace se celebró a finales de 2019.

“#orgullo de tomar tu mano, de llamarte esposa reconociendo la lucha que todo nuestro colectivo y aliadxs cargaron por años para que así fuera. @jtbodyconcept Gracias por cada día ser mi conciencia y que nuestra vida tan llena de privilegios nunca nos nuble la vista, si no que sirva de puente, de puertas y ventanas abiertas y sepamos que hay que seguir agarrando pico y pala hasta lograr los mismos derechos para toda nuestra hermosa comunidad, de quien tanto nos toca aprender, educarnos diariamente y abrazar a cada segundo... Amar se nos hace urgente”, sostuvo la intérprete de “Date la vuelta”.

La actriz y coach profesional, Suzette Bacó, de igual manera decidió llenar sus redes de colores con una imagen que lee “Feliz día a ti. Por ser tú”.

La integrante del programa “Hoy día” de Telemundo expresó: “Amor propio y con quien tú quieras. Creo en el amor en todas sus formas”.

Sara Jarque, la intérprete de la gobernadora Wanda Basketball en “Raymond y sus amigos” sacó sus pantallas multicolores a pasear.

“Happy Pride for Ever. Love is Love is Love is Love is Love is Love is Love”, apuntó la actriz.