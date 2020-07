Convivir con el coronavirus es una responsabilidad que todos debemos asumir en los próximos meses y para la clase actoral del país representa grandes cambios a la hora de levantar un telón.

Con salas de teatros cerradas debido al repunte de casos de COVID-19 en la isla y la incertidumbre de cómo se podrán realizar piezas teatrales en espacios con una capacidad reducida y con distanciamiento físico, la veterana actriz y productora Ángela Meyer ve como una alternativa la creación de escenarios virtuales para las artes escénicas y el disfrute de la gente.

De manera orgánica y con la voluntad de volver a pisar las tablas del país, Meyer y su compañero, el director Gilo Rivera crearon la producción “La recocha de María Rosa”, una pieza teatral que integra la comedia y la música desde el teatro Braulio Castillo en Bayamón.

La obra virtual se presentará el miércoles, 29 de julio, a las 7:00 p.m. a través de la plataforma www.gilotv.com. Será la primera que se realice en el teatro Braulio Castillo en medio de la pandemia y para acceder al espectáculo virtual se requiere la compra de un boleto por $10.

La actriz explicó que la idea de realizar una producción teatral virtual surgió luego de presentar el personaje de María Rosa en su cuenta de Facebook durante la cuarentena.

Meyer se conectaba durante la cuarentena en su cuenta para la interpretación del personaje y descubrió que fue sumando popularidad entre sus seguidores. Cada vez que hacía una intervención en la red social otros actores como Carlos Esteban Fonseca y hasta la cantante Yolandita Monge interactuaban con la colombiana “María Rosa”, personaje que según la historia trabaja en la casa de la actriz. En medio de los “lives”, Meyer confirma que sus seguidores están deseosos de volver a reír a través de las artes escénicas y fue entonces que le dio forma al proyecto actoral que confía tenga el respaldo de la audiencia.

“Con los personajes de ‘Carpio’ que es el que hace Carlos Esteban y María Rosa empezamos a crear una historia de amor en las redes sociales y se siguió uniendo gente. Un día le dije en medio del ‘live’ vamos a tener que hacer una recocha, que es una fiesta ruidosa en Colombia y ahí fue que dije por qué no hacemos esta producción en un escenario virtual. Hablé con Gilo y empezamos a darle forma a la plataforma que le pusimos Escenario Virtual, ya que nuestro deseo es que producciones teatrales tengan la oportunidad de presentarse con sus proyectos. Sabemos que en la cuarentena ha habido muchas presentaciones musicales virtualmente, pero hay gente que le gusta mucho el teatro y no han tenido la oportunidad”, explicó la actriz que en la producción teatral se unirá a los actores René Monclova en el personaje de “Lolo Bond”, Suzette Bacó con “Doña Soto” y Ulises Rodríguez.

Yolandita en escena

La producción cómico-musical contará con la actuación especial de Yolandita Monge, Gary Núñez y sus pleneros y los Duques del Vallenato.

La trama de la pieza une a todos los personajes de “Lolo Bond”, “Doña Soto”, “Carpio” y “María Rosa” en una gran fiesta que promete carcajadas al combinar las culturas colombianas y puertorriqueñas en un mismo escenario.

La fiesta contará con la participación interpretativa de Yolandita Monge, quien aseguró que está sumamente orgullosa de formar parte de una nueva alternativa para el desarrollo de las artes escénicas desde una pantalla online.

“ El corazón, la alegría, la risa no se pueden paralizar y siempre se buscan los medios para conectarnos y comunicarnos ” Yolandita Monge, cantante y actriz

“Me encantan los dos personajes de María Rosa y Carpio. Soy de las que me creo todas las historias fantasiosas y en un ‘live’ le escribí ‘si se casan les cantó en la boda’. Luego Ángela me llamó y me invita. Por supuesto que dije que sí. Hacemos esto para entretener y para ayudar a la clase actoral que se han quedado sin trabajo, sin teatro y sin nada porque todo está paralizado”, sostuvo la vocalista que pudo reunirse con los actores de la producción y reveló que el entusiasmo se evidencia entre todo el elenco.

La voz de “A pesar del tiempo” aseguró respaldar cualquier iniciativa que le permita a los artistas continuar laborando en las artes y tener ese contacto con la gente ya que “el corazón, la alegría, la risa no se pueden paralizar y siempre se buscan los medios para conectarnos y comunicarnos”.

Con todas las medidas de seguridad

Meyer, por su parte, detalló que el proceso de regresar a las tablas no fue fácil, ya que requirió que todos los actores, técnicos y personal de la producción, en total 30 personas se realizarán la prueba de COVID-19. Afortunadamente nadie salió positivo. Además, tomaron todas las medidas de seguridad y de salud.

“Para la parte musical llamé a Yolandita y le dije estoy tratando de hacer una plataforma virtual para teatro y tengo esta producción, su respuesta fue ‘voy para allá’. Carlos Esteban llamó a Gary y Giro a los Duques del vallenato. Lo chévere de la producción es que combina la música y la comedia en un formato que se presta para ser transmitido”, señaló la actriz que está consciente que la experiencia de una sala teatral entre el público y los actores es simbiótica y en muchas ocasiones difícil de reemplazar.

No obstante, poder llegar de manera directa al hogar de las personas es una oportunidad única y accesible en momentos en que se requiere el distanciamiento físico ante la pandemia.

Meyer reconoció que no todo tipo de proyecto teatral se ajusta a las plataformas digitales, ya que dependerá de la complejidad de la producción. En su caso ve factible los proyectos actorales que no requieran de un elenco muy grande.

“He hablado con varios productores que están interesados en usar la plataforma virtual para mantener el teatro vivo. Hay mucho interés de que el público pueda volver a ver comedias, monólogos y alguna obra de pocos personajes. Igual la plataforma puede ser ideal para un artista que desee hacer un show musical. Lo que queremos lograr es que el público sepa que en Escenario Virtual hay oportunidad para ver teatro. Esta producción será la primera y confiamos que la gente la va a poder disfrutar y va a poder despejarse un poco de la crisis que estamos enfrentando”, precisó la actriz.

Monge, añadió en esa misma línea que hay que experimentar y explorar diversas formas de presentar proyectos en plataformas virtuales como parte de una nueva realidad en lo que se retoma el regresar a las salas de teatro y música. En su caso trabaja una propuesta de un concierto virtual con el productor Rafo Muñiz, que anunciará en un futuro.

Los interesados en ver la producción deben acceder a www.gilotv.com.