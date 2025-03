“Cuando llegué a Boston, no sabía nada sobre la infraestructura cultural en la ciudad, pero pronto me di cuenta de la falta de representación de los artistas latinos, especialmente los puertorriqueños” , explicó Elsa Mosquera, fundadora y directora de Ágora Cultural Architects. “Boston tiene una población latina significativa, que representa un 20% de la ciudad, y dentro de esta población, el 30% son puertorriqueños. Hay una población importante de mucha representación latina, pero muy poca visibilidad en el mundo de las artes y la cultura” . Fue entonces cuando Mosquera decidió que algo debía hacerse, y nació Ágora con la misión de cambiar esa realidad.

BoriCorridor

Este esfuerzo de visibilizar a los artistas latinos ha crecido con los años y se ha expandido fuera de Boston. A través de la iniciativa “Boricorridor”, un proyecto que se creó para conectar la cultura puertorriqueña en la diáspora, la organización ha logrado que artistas de la isla viajen por varias ciudades de Estados Unidos. “BoriCorridor nació en 2019 porque cuando me mudé a Boston comencé a preguntarme: ¿Dónde están mis pares, las personas que están creando cultura puertorriqueña fuera de Puerto Rico? Sabemos que somos muchos los puertorriqueños en la diáspora, y la pregunta era cómo podemos apoyarnos entre nosotros”, explicó Mosquera, quien trabajó como directora de los programas de arte de Inquilinos Boricuas en Acción, en Villa Victoria, Boston, cuando se mudó a dicha ciudad. “Desde esas preguntas que me hacía, cuando ya estaba en Ágora, me propuse empezar a buscar información y vino la oportunidad de conversar con la gente de la Fundación Mellon”.