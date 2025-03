Josy Latorre comparte su “receta” para vivir en equilibrio

San Juan - A sus 73 años, la cantante Josy Latorre irradia una energía envidiable y mantiene con firmeza aquello que considera que es su propósito de vida: expresar sus emociones a través de su voz. Aunque ha tenido una extensa carrera musical por más de 50 años, las ganas no le sobran de mostrarle al público su amor por la música.

Es por eso que, desde hace siete años, esta veterana intérprete lleva a cabo todos los meses una bohemia en la que canta temas clásicos que se han hecho famosas por otros artistas o que, simplemente, le gustan mucho. “Por muchos años, se me hacía bien difícil que la gente me reconociera como cantante, sin que mi nombre estuviera atado al de Haciendo Punto en Otro Son. Este proyecto de las bohemias me ha permitido hacer esa separación”, indicó Latorre, que comenzó a cantar desde muy joven gracias a las enseñanzas recibidas por su madre. “Fui parte de Haciendo Punto, y sigo cantando con ellos, pero también soy una intérprete en mi propio derecho”.

PUBLICIDAD

Josy Latorre se ha destacado en la música desde 1975 cuando fundó Haciendo Punto en Otro Son junto a Tony Croatto, Silverio Pérez, Tony Croatto, Irvin García y Nano Cabrera. (Xavier Araújo)

A pesar del costo que conlleva hacer mensualmente la bohemia, Latorre indicó que nunca cobrará por hacerlas. “Empecé a hacer esta bohemia, llamada ‘Por amor al arte’ porque nunca he cobrado por el espectáculo, sino que los asistentes dan la donación que quieran. Si no me gano nada, no importa. He ganado mucho en cariño del público, en afecto, en alegría y en respeto”, explicó la cantante, quien paga a los músicos y el sonidista con las donaciones del púbico. “Cuando empecé este proyecto, lo hice en Punto Fijo todos los miércoles, donde estuve tres años y medio con 180 personas máximo en el público. Hoy día, siguiendo ese proyecto, lo hago en la Sala Carmita Jiménez del Centro Bellas Artes de Caguas y el promedio de asistencia son 800 personas”.

La próxima bohemia se llevará a cabo el domingo, 6 de abril de 2025, con el título “Tiempo de danzas”, donde dará un recorrido por la danza puertorriqueña desde sus inicios hasta la época moderna.

Salud física y mental

Una de las claves para que Latorre se mantenga tan bien física y mentalmente se debe, en gran medida, a su compromiso con todo lo que se refiere a mejorar su salud. Pocas personas saben que Latorre es vegetariana, es instructora certificada de yoga, es facilitadora certificada de la técnica de Respiración Transformacional y ha estudiado por los pasados años la filosofía espírita. Es por eso que la artista siempre recomienda a todas las personas velar su alimentación, comiendo alimentos a base de plantas y naturales, además de no consumir productos procesados.

PUBLICIDAD

Por otro lado, recomienda que las personas saquen uno minutos para meditar diariamente. “Hace un tiempo escuché algo muy interesante que decía ‘orar es hablar con Dios, meditar es escuchar a Dios’. Pienso que todos los caminos espirituales son válidos, cada persona tiene su caminar y todos conducen a lo mismo, a buscar la paz interior y a buscar ser un buen ser humano. Si eso que tú practicas, te lleva a eso, perfecto”, añadió Latorre.

Además de cantante, Josy Latorre es instructora certificada de yoga y facilitadora certificada de la técnica de Respiración Transformacional. (Xavier Araújo)

Algo que también le ha ayudado a esta artista con más de 50 años de carrera mantenerse activa en estos momentos de su vida, se debe en gran parte, a llevar una vida con propósito. “En esta etapa de mi vida en la que estoy, a los artistas de nuestra generación se les invisibiliza. De momento tú ya no eres noticia. Sin embargo, yo estaba viendo el otro día a Jane Fonda en la entrega de los SAG Awards y ya tiene 89 años y está haciendo lo que ella quiere hacer”, destacó la cantante. “Por eso, creo que mientras uno tenga la energía, y la salud, uno puedo hacer lo que se proponga. En mi caso, no fumo, no bebo y mi alimentación es sana. Es mi responsabilidad cuidarme y todo lo que pueda controlar, lo haré, porque quiero vivir hasta donde más pueda y llegar a viejita saludable, hasta que simplemente un día diga, ‘nos vemos’”.

Además de cantar, Latorre ha dedicado mucho tiempo a estudios en distintas ramas. Por ejemplo, tiene un bachillerato en artes de la Universidad de Massachuetts, en Amherst, una maestría en traducción de la Universidad de Puerto Rico y estudios graduados en relaciones públicas de la Universidad del Sagrado Corazón. De la misma forma, ha escrito varios libros, como “Vida Natural…para todos", una guía sobre el vegetarianismo como estilo de vida; y “Encabuya y vuelve y tira”, una biografía de José Miguel Agrelot, la cual desarrollo mediante dos años de conversaciones con el comediante. Igualmente, en estos momentos está terminando otro libro en el cual compartirá sus experiencias personales y las de otras personas sobre experiencias cercanas a la muerte, el espiritismo como una ciencia y filosofía, la reencarnación y la relación entre el mundo físico y el mundo espiritual.

PUBLICIDAD

De la misma forma, Latorre se mantiene sumamente activa en causas políticas y sociales, algo que ha realizado desde que era una estudiante universitaria en Río Piedras. “Pienso que los artistas tenemos un gran poder de convocatoria, la gente sigue a sus artistas y, por las razones que sean, nosotros tenemos una plataforma como artistas que la gente escucha y está pendiente”, añadió la artista, quien es madre de Katira María, quien también canta. “Si puedo contribuir a las causas en las que creo, lo voy a hacer. El otro día estuve en una conferencia de prensa en el Capitolio, demostrando mi solidaridad con la lucha para evitar que se desmantele el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Si yo puedo aportar a eso, ¿por qué no lo voy a hacer? es mi responsabilidad como artista”.

Larga trayectoria

Desde pequeña, Latrorre aprendió a cantar gracias a su mamá, quien tenía una voz preciosa y era soprano. Su madre solía poner discos de tangos de Libertad Lamarque y Carlos Gardel mientras limpiaba la casa los sábados, y le enseñaba a cantar. Empezó cantando en la iglesia y en los coros escolares, y más tarde exploró su vocación con una guitarra, presentándose en clubes del Viejo San Juan, soñando con ser descubierta. A los 22 años, tuvo a su hija y en 1975 se unió a Haciendo Punto en Otro Son, un proyecto musical que le abrió muchas puertas.

El grupo se formó cuando Silverio Pérez y Tony Croatto decidieron llevar su música al Café Teatro La Tea en el Viejo San Juan y la invitaron a unirse. Junto con Irving García y Nano Cabrera, comenzaron a presentarse en diversos lugares, ganando popularidad rápidamente. Aunque hubo una pausa entre 1986 y 1992, en ese año se reunieron para un concierto en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes, que se convirtió en una serie de diez presentaciones exitosas. Con el paso de los años, han continuado dando espectáculos, aunque dos de sus integrantes, Croatto y García, ya han fallecido.

PUBLICIDAD

De hecho, el pasado 16 de marzo, se llevó a cabo el espectáculo “¡Que vivan los estudiantes!” un concierto que recogió los 50 años de Haciendo Punto en Otro Son, y que se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Los asistentes pudieron disfrutar de los temas más emblemáticos de la agrupación, como “La muralla”, “Verde luz” y “Vida campesina”. Latorre estuvo acompañada en la tarima por Silverio Pérez, Nano Cabrera, así como los invitados José Vega y Álex Croatto. Muy pronto, la agrupación viajará hasta el área este de Estados Unidos, donde se presentarán a finales de abril en ciudades como Boston, Hartford y Nueva York, como parte de la gira “BoriCorridor Tour 2025”, de la organización sin fines de lucro Ágora Cultural Architects.