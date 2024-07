Un biólogo atraído por el cultivo de plantas carnívoras

“Yo siempre fui muy apasionado con la naturaleza y con el cultivo de plantas. Antes cuando estaba en la universidad, me dedicaba a hacer huertos comunitarios, pero cuando descubrí las plantas carnívoras, literalmente, me obsesioné. Fue cuando compré mi primera ‘venus flytrap’ o venus atrapamoscas”, relató el biólogo de 31 años.

No obstante, confesó que sus plantas preferidas “son las nepentes porque son las plantas carnívoras más evolucionadas, son las que tienen la capacidad de capturar los animalitos más grandes. Algunas especies pueden comer animales tan grandes como una rata”.

“(Las nepentes) también son las que tienen relaciones simbióticas más complejas con los animales porque las plantas carnívoras, no solamente se alimentan de algunos animales, sino que también son el hogar de algunos otros”, manifestó el especialista en biología que vive en Cayey hace unos 14 años.

Mitos y realidades sobre las plantas carnívoras

“ Algunos de los mitos más comunes , es que son difíciles de cultivar o que generan algún tipo de mal olor o que son tóxicas para las mascotas y todas esas cosas no son ciertas. Ellas son inofensivas, tanto para las mascotas y para los niños”, aseguró durante su participación en el Festival de las Flores en Aibonito .

Asimismo, apuntó a que la mayor parte de su clientela son personas jóvenes apasionadas con la naturaleza y otras que estudian alguna profesión relacionada a la ciencia. No obstante, “eso no significa que no haya de otros sectores de la comunidad porque tengo clientes de todo tipo, personas mayores también”.