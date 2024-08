Bailaora Sonia Franco reta su cuerpo en Puerto Rico: “Muy intenso, fuerte y exigente”

Extensa gira por Estados Unidos

En esta ocasión, esta madrileña iniciará en la isla una gira que la llevará por ciudades en Estados Unidos como Seattle, Chicago, Miami y Washigton DC , entre otras. “Me siento muy contenta y emocionada de comenzar con la energía de Puerto Rico. Es la primera vez que me presento allí y estoy enfocada en hacer que el público pueda disfrutar al máximo del espectáculo. Es el mayor regalo que puedo darles” , indicó la bailaora nacida en el pueblo de Colmenar Viejo, a las afueras de Madrid.

“Van a ver un espectáculo con muchos registros diferentes dentro del flamenco, que va a la par con mi línea de trabajo. Empezamos con un flamenco más contemporáneo y acabamos por un flamenco muy tradicional” , detalló Franco, que estudió en la escuela de flamenco Amor de Dios, uno de las más importantes en España. “Siempre me gusta que cada número del espectáculo sea diferente y muestre elementos distintos para que el espectador no sienta que está viendo lo mismo todo el rato”.

Para esta artista, el flamenco es mucho más que un baile, representa una liberación, pero que ha tenido que trabajar por ella. “No es que me ponga a bailar y ya me sienta libre. Es que tengo que confrontar y afrontar muchas situaciones difíciles y aprender en el camino, como convivir con la gente, en verme en situaciones muy difíciles, en aceptarlas, y crecer con ellas. De esa manera, me voy sintiendo cada vez más libre y eso es algo que cuando bailo, lo siento y lo proyecto”, explicó la española.