Ballet Folklórico Hermanos Ayala: 65 años de cultura y tradición

“Yo tendría como seis o siete años cuando papá se levantaba a las 5:00 a.m. para ir al taller y entonces, él tenía una bicicleta con un cajón y ahí él me metía. Yo era un niño, me pasaba allí jugando, pero ahí seguí creciendo y ya cuando era grande, que no cabía en el cajón, me iba detrás de él a pie”, contó, entre risas, el loiceño de 77 años.