El público puerrorriqueño tendrá la última oportunidad de disfrutar por más tiempo la exposición “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience” que se extenderá hasta el jueves, 13 de enero de 2022.

“El respaldo e interés que ha recibido la exhibición ha sido impactante y, por esto, se hicieron las gestiones para conseguir tenerla en Puerto Rico por más tiempo. Hoy, nos complace anunciar que “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience” estará exhibiéndose hasta el jueves, 13 de enero de 2022. Para todas las personas interesadas en asistir, esta será la última oportunidad, así que les invitamos a asegurar sus espacios y a no perderse esta experiencia única,” dijo Ariel Rivas de Ariel Rivas Entertainment, en representación de la sociedad de productores responsables del evento en Puerto Rico, compuesta además por Primo Entertainment, Sophisticated Minds y No Limit Entertainment.

Los boletos para las nuevas fechas de “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience” ya están disponibles a través de Ticketera.com.

“Beyond Van Gogh: The Immersive Experience” fue creada por el reconocido estudio canadiense “Normal Studios”, se presentará a partir del sábado, 13 de noviembre, en el Coliseito Pedrín Zorrilla en Hato Rey.

La experiencia de inmersión inspirada en la vida y obra del pintor Vincent Van Gogh es una experiencia multimedia, rica y única, que utiliza tecnología de proyección de vanguardia desarrollada por algunos de los mejores diseñadores audiovisuales del mundo y que se presentó en la exitosa serie de Netflix, “Emily in Paris”.

El recorrido de “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, permite que los visitantes se sumerjan en más de 300 obras, incluyendo clásicos como “La noche estrellada”, “Los girasoles” y “Terraza del café por la noche”.

El arte de Van Gogh cobra vida, apareciendo y desapareciendo, fluyendo a través de múltiples superficies y acaparando los sentidos con su inmenso detalle. Las palabras del pintor, junto con una partitura sinfónica, hilvanan el recorrido en el que los visitantes encontrarán una nueva apreciación del impresionante trabajo de uno de los artistas más grandes y controvertidos de los últimos 250 años.