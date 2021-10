La venta en la isla de la popular exposición “Beyond Van Gogh: The Immersive Experience”, creada por el reconocido estudio canadiense “Normal Studios”, arrancó el viernes con 30,000 boletos vendidos en un solo día.

El productor Francisco “Paco” López confirmó la gran acogida de la exposición inspirada en la vida y obra del pintor holandés Vincent Van Gogh, que se presentará a partir del 13 de noviembre por espacio de un mes en el Coliseo Pedrín Zorilla en San Juan. La venta de boletos es a través del portal Ticketera.com.

Para López ha sido una gran sorpresa la venta, ya que no esperaba un auge tan grande el primer día. Su comparativa fue con la ciudad de Miami, en donde se vendieron el primer día “unos 2,000 boletos y asistieron en total 200,000 personas”.

“Esto ha sido una gran sorpresa que nos demuestra la sed que tienen los puertorriqueños por eventos culturales y educativos. Esto no es un concierto que sabemos que son eventos que la gente respaldan de lleno. Se trata de un evento familiar y cultural necesario para Puerto Rico. Es una exposición en la que uno sale inspirado y con un mayor conocimiento. De verdad que es una oportunidad única de aprendizaje”, sostuvo el productor que vivió este año la experiencia en Miami y se propuso traerla a la isla.

“Cuando yo la vi, rápido dije: ‘esto hay que llevarlo a Puerto Rico’ “, añadió López sobre la experiencia multimedia, que utiliza tecnología de proyección de vanguardia desarrollada por algunos de los mejores diseñadores audiovisuales del mundo y que se presentó en la exitosa serie de Netflix, “Emily in Paris”.

Ante esta acogida de la exposición -que ha sido vista por 40 millones de personas en Estados Unidos- el productor pondera la extensión de un mes adicional de poder concretarse. Por lo pronto, vislumbra que unas 2,000 personas diariamente puedan disfrutar de la exposición que muestra el grandioso trabajo del pintor, utilizando los propios sueños, pensamientos y palabras del artista para impulsar la experiencia como una narrativa.

¿Cómo comprar boletos por turnos?

La exposición abrirá sus puertas a las 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. La venta y entrada solo se hará por turnos de horario con grupos de 40 personas máximo. Es decir, si usted va a comprar boletos debe separar el día, la hora y la cantidad y deberá presentarse en el turno asignado porque de lo contrario no podrá entrar. En cada turno solo se permitirá el máximo de 40 personas para cumplir con la orden ejecutiva del gobierno y la capacidad de afloro del coliseo.

Solo podrán entrar al evento aquellas personas que estén 100% vacunadas con las dosis completadas de la vacuna contra el COVID-19.

El recorrido por la exhibición tiene una duración de 40 minutos que incluyen una parte educativa y luego el trabajo de proyección de las obras del pintor. Al final, concluye con una zona de café, té y mercancía relacionada a la obra del artista.

Busca permiso del gobierno para la entrada de menores

Lo único que lamenta el productor es que los menores de 12 años no puedan disfrutar de la exposición, ya que -según dispone la vigente orden ejecutiva- no se permiten menores de 12 años en eventos multitudinarios que propicien aglomeraciones, ya que no están vacunados.

El productor considera solicitar una dispensa al Departamento de Salud, ya que al tener controlada la entrada con un máximo de 40 personas por turno, no tendría una gran aglomeración en el coliseo.

“La única queja de la gente ha sido que no pueden entrar menores. Estamos cumpliendo con la orden ejecutiva. Si de aquí a noviembre logramos ese permiso sería maravilloso, porque esto es un evento educativo y cultura para toda la familia. Estamos en conversaciones con el secretario de Educación, (Eliezer Ramos Parés) para poder llevar a los estudiantes”, culminó López.