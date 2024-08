Campechada planta bandera en el distrito santurcino

Aunque no fue difícil de adivinar para muchos espectadores, la representación de Los Soles Truncos a cargo del grupo de teatro sangermeño Tercera Llamada , obtuvo muchos elogios ya que giró en torno a la figura de la fenecida teatrera.

Es la primera vez que se hace un proyecto de esta magnitud en esta localización. A las 10:00 a.m., sin abrir completamente la programación ya estaba muy concurrido. De hecho, la participación de estudiantes y músicos de las bandas escolares fue un factor sorpresivo porque la gente no lo esperaba.

Banquete de artesanías y artes plásticas

“El Viejo San Juan me da un canvas espectacular y me he concentrado en sus fachadas. Utilizo bambúa como mi canvas y luego uso un tipo de barro que seca al aire. Aquí recreo los adoquines que son típicos del Viejo San Juan, los pisos en checkers, las rejas, los farolitos, las trinitarias en diferentes colores, losetas que marcan las calles”, expuso la artesana de 60 años.